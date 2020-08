Shopping de Camaçari promove feira virtual de adoção de animais; veja como participar

O Boulervard Shopping Camaçari lançou nesta quinta-feira (20) a Feira de Adoção Virtual de animais. O evento, que chega a sua terceira edição, é realizado em parceria com o Grupo de Apoio e Proteção aos Animais de Rua (Gapar).

A feira acontece totalmente online, através do Instagram do empreendimento (@boulevardshoppingcamacari). No perfil, os animais que estão disponíveis para adoção responsável são apresentados ao público.

Os responsáveis pelo evento também explicam quais as necessidades dos animais e como fazer para que eles façam parte da sua família. Nas últimas edições da iniciativa, 16 cães e três gatos ganharam uma nova casa.

"Graças à Feira de Adoção Virtual que fazemos com o Boulevard Shopping Camaçari, 19 animais foram adotados. Agora, queremos que essa nova edição tenha o mesmo sucesso das anteriores, dando um lar quente e caloroso aos animais abandonados", conta Natália Vieira, voluntária do Gapar e uma das responsáveis pelo evento.

Para adotar um animal é necessário ser maior de idade e comprovar que tem condições de manter o bichinho. Para isso, o candidato passará por uma entrevista virtual realizada pela Gapar e terá que assinar um termo de adoção responsável. Todos os pets adotados na feira serão vermifugados gratuitamente pela loja da Le Pet Store, parceira do evento.

Com a adoção concretizada, é necessário que o tutor vá buscar o animal na sede do Gapar, localizada em Camaçari. O endereço do local será fornecido diretamente ao adotante - evita-se divulgar ao público para evitar que o local seja alvo de novos abandonos. Mais informações podem ser adquiridas pelos contatos (71) 99723-6013 ou (71) 98858-3424.