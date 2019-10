Shopping de Salvador inova com Papai Noel fora do tradicional

Na era em que contos de fadas são ressignificados, com heroínas mais humanas e vilãs transformadas em mocinhas, o Natal também resolveu repensar a tradição. Ao menos foi assim no Center Lapa. No sábado (26), o Papai Noel e as noeletes desembarcaram no centro de compras, e logo a barba branca e a roupa vermelha se destacaram na multidão, mas não somente isso.

“O Papai Noel é negro, gente. Eu nunca tinha visto um Papai Noel da minha cor. Fiquei tão emocionada que parei para fazer uma foto. Eu tinha que fazer”, contou a estudante Érica Vitória, 16 anos, que foi ao shopping com as amigas e disse estar feliz e surpresa com a novidade.

Érica não resistiu a uma foto com o velhinho (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Há quem argumente que não há nada demais nisso, afinal a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE, divulgada em maio, comprova que cerca de 80% da população de Salvador se autodeclara negra e parda, mas o fato é que esse ponto chamou a atenção de muita gente que passava pelo shopping, pela representatividade.

Outros dirão que a predominância de papais-noéis brancos tem relação com o local de onde ele vem, o Polo Norte. Mas, desta vez, o endereço do 'bom velhinho' também mudou. O tema da festa é Madagascar, na África. A gerente de marketing do shopping, Ivanir Mattos, explica:

“A gente já trabalha o ano inteiro o Selo da Diversidade que é um selo que a prefeitura concede para empresas que combatem o racismo e promovem a diversidade. Isso já acontecia com as noeletes, mas faltava o Papai Noel. Nós vivemos em uma cidade onde a maioria da população é negra, então, ele ser sempre branco não casava com a realidade. O Natal é um momento de reflexão, e essa iniciativa permite que as crianças se vejam representadas nessa imagem mágica que é a do Papai Noel”, afirmou.

Crianças aproveitam para pedir presentes de Natal (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Com 1,85 metros e cerca de 90 kg, o aposentado e esbelto Ubirajara Pereira, 66 anos, é quem está dando forma ao 'bom velhinho'. Ele contou que ficou surpreso com o convite e que está se divertindo com as crianças. Algumas delas aproveitam a hora da foto para puxar a barba e ter certeza que é de verdade. Outras emocionam o idoso.

“O que elas mais pedem é brinquedo. Eu digo para elas fazerem uma cartinha dizendo o que querem de Natal, mas sei que alguns não vão ganhar nada porque a família é muito simples. Isso me emociona. Eu já chorei aqui (no trono). Teve um garotinho que me deu R$ 0,10, e foi embora esperando receber o presente”, contou.

Seu Bira tinha o sonho de ser Papai Noel (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Nesta segunda-feira (28), ele não teve trégua. Durante uma hora, tempo em que a reportagem esteve no shopping, foram tantas crianças que em alguns momentos foi preciso fazer fila. Seu Bira, como é conhecido, era só sorrisos. Posou para fotos, carregou bebês, colocou os maiores sobre os joelhos, sambou, deu tchauzinho para os mais tímidos e gargalhou com os mais extrovertidos.

“Eu sempre tive o sonho de ser Papai Noel, pelo menos uma vez na vida, mas nunca pensei que isso aconteceria um dia. Estou muito feliz porque não houve rejeição. As crianças aceitaram muito naturalmente. O preconceito está na cabeça dos adultos”, disse.

Quem vai levar os filhos para fazer fotos com o 'bom velhinho' também não escapa do registro. Ele insiste para que os pais, tios, avós ou padrinhos sentem do lado para sair na imagem.

O administrador Vidal Campos, 47, gostou da brincadeira e até se emocionou. Foi a filha dele, a pequena Sofia, 5, quem enxugou as lágrimas do pai. “A ideia do Papai Noel negro foi brilhante. Ele me representa e representa meus filhos. Pela primeira vez eu sento para tirar uma foto com o Papai Noel, não por ser apenas um Papai Noel, mas por ser um Papai Noel negro. Isso é importante, isso é representatividade”, afirmou.

Família não resiste as brincadeiras do Papai Noel (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Bonecas negras e brinquedos manuais fazem parte da rotina do filho Luiz Eduardo, 11, e da pequena Sofia, mas a menina já adiantou o que pediu ao bom velhinho. “Eu quero um skate”, disse.

Além do Papai Noel e da tradicional árvore natalina decorada com a temática da franquia de Madagascar: os personagens Alex, o leão, Glória, a hipopótamo, Marty, a zebra, e a girafa Melman, com mais de três metros de altura, fazem a alegria de crianças e adultos.

Enquanto observa o vai e vem nos corredores, o Papai Noel, com olhos lacrimejados, resiste para não se emocionar com a ingenuidade das crianças, com o tchauzinho da senhorinha que passa alguns metros distante, ou com o abraço dos pais que fazem as fotos dos pequenos. É o Natal da resistência.

Confira a programação dos shoppings de Salvador

Shopping da Bahia

Tema: Estrela de Natal

Onde encontrar o Papai Noel: 2º Piso

Horário: 10h às 21h

Início: dia 9/11, às 17h, com uma Parada de Natal, que marca a chegada do PapaI Noel com diversos personagens do imaginário do Natal. A Parada é itinerante e vai ocorrer todos os domingos, a partir das 17h, ao longo do período que antecede o Natal

Shopping Center Lapa

Tema: Feliz Natal Madagascar

Onde encontrar o Papai Noel: Praça de evento, no piso L1.

Horário: Das 11h às 17h

Shopping Piedade

Tema: Parque Noel

Onde encontrar o Papai Noel: Praça de Eventos do Shopping Piedade (Piso L2)

Data: estreia nesta terça-feira (29), às 19h.

Shopping Barra

Tema: Um presente de Natal

Onde encontrar o Papai Noel: Praça Central Euvaldo Luz.

Data: estreia na quarta-feira (30), às 18h.

Salvador Shopping

Tema: Parque dos Esquilos e Jardim Encantado do Noel

Onde encontrar o Papai Noel: piso L1

Data: estreia em 6 de novembro, às 18h

Salvador Norte Shopping

Tema: A Doce Magia do Natal

Onde encontrar o Papai Noel: piso L1.

Data: estreia 8 de novembro, às 19h.

Shopping Paseo

Com a companhia On Broadway

Onde encontrar o Papai Noel: piso L1

Data: estreia em 8 de novembro, às 17h30.

Shopping Bela Vista

Tema: A Bela Fábrica de Diversões Natalinas

Onde encontrar o Papai Noel: Praça Central (1º Piso)

Data: estreia em 10 de novembro, às 17h

Shopping Paralela

Tema: Natal dos Minions

Onde encontrar o Papai Noel: Praça Principal de Eventos

Data: estreia em 10 de novembro, às 17h

Shopping Itaigara

Tema: Parque dos Balões

Data: inaugurado