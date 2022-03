Shopping de Salvador oferece piscinão de bolinhas em estação com vários brinquedos

O Shopping Cajazeiras conta desde a quarta-feira (4) com o 'Piscinão de Bolinhas', para diversão das crianças que frequentam o espaço em família. São mais de 100 mil bolinhas coloridas para a brincadeira dos pequenos, com valores a partir de R$ 15, de acordo com o tempo de uso (veja mais abaixo).

O ‘Piscinão de Bolinhas’ estará disponível todos os dias da semana, das 12h às 20h e atenderá crianças de 2 a 12 anos, desde que estejam com seus monitores em tempo integral. O espaço terá uma mega estação com cerca de 250m², que inclui a piscina, diversos brinquedos, pula-pula, cama elástica, escalada e muitos outros. O acesso ao brinquedo segue todas as recomendações de segurança contra a covid-19.

Outra novidade do Shopping Cajazeiras é presença de personagens infantis: Nesta sexta e no sábado (5), o Batman e a Mulher Gato circularão pelos corredores do Shopping, das 17h às 19h, fazendo a alegria da garotada.

PISCINÃO DE BOLINHAS

Quando: de 03 de março a 10 de maio

Onde: Shopping Cajazeiras (piso L1)

Horário: Todos os dias da semana | das 12h às 20h

Classificação: 02 à 12 anos

Valores:

-15 minutos – R$ 15,00

-25 minutos - R$ 30,00

-60 minutos - R$ 40,00