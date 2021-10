Shopping doa tablets para crianças da Osid que venceram concurso de desenho

As cinco crianças finalistas da exposição ‘25 anos do Panetone Santa Dulce’ receberam nesta quarta-feira (13) tablets doados pelo Shopping Bela Vista. Elas são alunas do Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), das Obras Sociais Irmãs Dulce (Osid).

Ao longo do projeto, 120 crianças do 1º ao 5º ano do programa de educação integral das Osid fizeram desenhos com o tema. Os cinco vencedores foram escolhidos pelo voto do público e por uma comissão de jurados através de uma votação on-line e estão em exposição na Asa Sul dos pisos L1 e L2, até 17 de outubro, ao lado dos outros desenhos participantes do projeto. Os vencedores foram Maria Cecília da Silva Santos (1° ano), Beatriz Souza Delzino (2° ano), Udson Antônio Lopes dos Santos (3° ano), Anna Beatriz Assunção Santos (4° ano) e Costa Villas Boas (5° ano).

As obras escolhidas irão participar de uma ação surpresa de final de ano entre a Osid e o Shopping Bela Vista em comemoração aos seis anos de parcerias firmadas com o empreendimento. "Esse prêmio é uma pequena contribuição do Shopping Bela Vista para que eles possam dar continuidade à educação e usarem ainda mais a sua criatividade na aplicação de todos os ensinamentos aprendidos no Cesa", destaca o superintendente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida.