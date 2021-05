Shopping garante vagas especiais de estacionamento para pessoas com autismo

A partir deste mês, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), familiares e/ou acompanhantes contarão com vagas de estacionamento especiais e exclusivas no Shopping da Bahia. Por lei, o uso das vagas exclusivas para pessoas com deficiência já é um direito assegurado também para pessoas autistas, mas a ação do shopping vai além da lei e cria novas vagas exclusivas para esse público, em quatro diferentes pontos, próximos às entradas, e tem como objetivo facilitar o acesso, ampliando os espaços para comodidade, no deslocamento, e reforçando o compromisso do SDB com a inclusão.

Marcando o encerramento do mês de conscientização sobre o autismo – “Abril Azul” – o intuito é chamar a atenção também para que ações inclusivas façam parte de todo e qualquer espaço, reiterando o combate ao preconceito em todas as esferas.

Superintendente do Shopping, Wilton Oliveira deseja que outros espaços, públicos ou privados, se tornem mais acessíveis em todos os aspectos. E isso inclui atender às necessidades dos diversos públicos, tenham eles uma deficiência declarada ou não.

"Quando criamos vagas especiais exclusivas, estamos falando em usar o espaço do shopping de acordo com o compromisso social que difundimos. Não se limita aí, entretanto, a nossa responsabilidade legal”, afirma.

As vagas estarão sinalizadas, com marcação no piso e indicação visual com a fita do quebra-cabeça, sinal universal da consciência sobre o autismo desde 1999. As peças do quebra-cabeça são em cores diferentes e isso representa a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o transtorno.

As cores fortes representam a esperança em relação aos tratamentos e à conscientização da sociedade em geral. Como o autismo não é um transtorno uno, e não significa necessariamente uma condição física, a existência de vagas exclusivas evita ainda que as pessoas com TEA passem por situações de constrangimento no uso legal – que lhes é de direito – das vagas exclusivas para pessoas com deficiência.