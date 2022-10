Shopping Paralela estreia programação cultural gratuita neste sábado (15)

Para celebrar o dia do professor, comemorado neste sábado (15), nada melhor que reunir educação e cultura. A partir de hoje, o Shopping Paralela oferece uma programação gratuita para crianças e adolescentes.

A programação, que segue até o dia 6 de novembro, conta com atividades ligadas aos mais variados temas, com destaque para batalha de robôs, contação de histórias, oficinas, espetáculos teatrais, musicais e de dança, além de um conteúdo especial para o Enem, voltado para aqueles que já estão se preparando para o exame, que acontece em novembro.

A ação acontece de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h, no espaço dos Salesianos Bahia, no piso L2 do shopping. A programação cultural vai da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo ações do programa de Inglês da Instituição, com atividades desenvolvidas focadas nas quatro modalidades de aprendizagem (Listening, Speaking, Reading e Writing), e contextualizadas com as demais áreas do conhecimento.

A contextualização acontece também quanto ao uso da tecnologia. Com a robótica educacional, os frequentadores terão acesso a experiências já vivenciadas por seus estudantes como forma de alcançar novas skills e habilidades.

|SERVIÇO|

Loja dos Salesianos Bahia de volta ao Shopping Paralela

Onde: Salvador Paralela – Piso L2

Funcionamento: De segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h

Destaques deste fim de semana:

→ Sábado (15/10), das 16h às 19h - Ação em homenagem ao Dia do Educador; Dom Boscão; Personagem Surpresa e Festival de Pipoca.

→ Domingo (16/10), das 16h às 19h - Palhaços Pipo e Pipoca, Mascotes Salesianos, Personagem Surpresa e Festival de Algodão Doce.

Entrada gratuita