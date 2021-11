Shopping Paralela estreia programação de Natal neste sábado (6)

O Natal do Shopping Paralela será lançando neste sábado (6) com a chegada do Papai Noel, que este ano vai receber as crianças, presencialmente, às 15h, na Praça Central de Eventos, no piso L1. O centro de compra abre às 9h no clima natalino, com decoração inspirada na Patrulha Canina Oficial, tobogã, cenários instagramáveis e atividades interativas durante todo o dia. Haverá ainda Paradas de Natal com personagens temáticos, às 13h e 17h.

O encontro com os personagens da Patrulha Canina está marcado para os dias 19, 20 e 21 de novembro e 10, 11 e 12 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo). Chase, Marshall, Rubble e Skye vão receber as crianças das 14h às 19h, quando vão interagir e tirar fotos com os fãs mirins. O agendamento será através de pulseiras que devem ser retiradas uma antes do início dos encontros, para controlar o acesso e evitar aglomeração.

Ainda este mês, a partir do dia 26, será lançada a campanha de descontos por meio de cupons promocionais. Com as ações de final de ano, um investimento de R$ 2 milhões, o Shopping Paralela prevê um aumento de 20% nas vendas de Natal e Ano Novo, comparando ao mesmo período do ano passado.

“O avanço da vacinação no Brasil vem provocando grande impacto na retomada dos setores do comércio e de serviço. As pessoas estão saindo mais de casa para aproveitar a cidade. O Shopping Paralela continua adotando todas os cuidados preventivos para os clientes fazerem suas compras de final de ano, apreciarem a decoração de Natal exclusiva e inédita em Salvador e aproveitarem as atrações de lazer em segurança”, declara a gerente de Marketing, Renata Sousa.

Confira a programação:

Sábado (6)

- Oficina de Confecção de Cartão de Natal - 9h;

- Oficina de Mosaico de Natal - 10h;

- Oficina de Slime - 11h;

- Parada de Natal com personagens natalinos - 13h;

- Inauguração da decoração de Natal com chegada do Papai Noel - 15h;

- Parada de Natal com personagens natalinos - 17h.

Horários de funcionamento:

Horário do Papai Noel: das 13h às 20h todos os dias

Local do Papai Noel: Praça de Eventos, piso L1

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h (praça de alimentação), e 13 às 21h (lojas).

Mais informações no site do shopping.