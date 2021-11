Shopping Paralela recebe feira de artesanato, decoração e acessórios de várias partes do mundo

Estandes com expositores dos quatro cantos do mundo trarão opções para os que querem fazer compras de Natal com preços para todos os bolsos a partir do dia 15 de novembro, no Shopping Paralela. O Vila do Natal acontece no piso L2, na Praça III até o dia 31 de dezembro e traz objetos de decoração, artesanato, acessórios e vestuário do Nordeste e Sul do Brasil, e também da Bolívia, Egito, Senegal e Índia.

Coleção de brincos, colares e anéis feitos com Turmalinas, Ametista e Água-marinha pelo expositor Pedras Brasileiras. Castanhas, doces, bolo de rolo, licores e biscoitos artesanais do Império do Nordeste para quem curte a gastronomia da região, e, quem aprecia a culinária do Sul encontrará no estande Empório dos Pampas uma variedade de bebidas e comidas típicas como vinhos, queijos e embutidos.

Na América, a Bolívia será representada com uma variedade de bijouterias artesanais da região. Já o continente africano estará representado pelo expositor do Egito, onde serão vendidos os mais variados tipos de artigos de decoração, que vão desde porcelanas a miniaturas de brinquedos. Bem como pelo universo do Senegal, que terá o espaço Art Laye Senegal com objetos de decoração e roupas africanas. Para fechar a volta ao mundo, o outro lado do continente será explorado com o expositor da Índia, onde o público poderá encontrar opções de vestidos, saias, macacão e muitos outros itens típicos do país.

O evento seguirá todos os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde e contará com reforço nas medidas de biossegurança e uso obrigatório de máscaras.

O projeto promovido por Vera Pontes acontece em parceria com Pamela Costa, que também tem expertise na realização de feiras em outros estados, como em shoppings de Belém (PA) e Macapá (AP). Este é o segundo shopping a receber um evento idealizado pela produtora de moda e empresária: o primeiro aconteceu em formato de pop-up store – a Expo Made Pocket -, no Shopping Bela Vista, reunindo expositores de moda, confecções, calçados, bolsas e bijuterias.

Serviço:

Evento: Vila do Natal

Período: 15 de novembro a 31 de dezembro de 2021

Local: Shopping Paralela - Piso L2, na Praça III

Entrada Franca

Horário: Funcionamento do shopping