Shopping Piedade promove Festa de Halloween com Tio Paulinho no sábado (30)

Para fechar o Mês da Criança, o Shopping Piedade realiza neste sábado, dia 30 de outubro, uma Festa de Halloween com Tio Paulinho e sua turma animando as famílias, das 14h às 16h, no Palco do Piso L4. A entrada é gratuita.



Já na Praça Central, no Piso L2, o Parquinho do Tio Paulinho está instalado até este sábado (30). Destinado para crianças de 02 a 12 anos, o espaço conta com tobogãs infláveis, kid play e cama elástica, onde a criançada pode brincar com toda segurança. O acesso ao parquinho custa R$ 8,00 por 10 minutos de lazer.



SERVIÇO



FESTA DE HALLOWEEN

Local: Shopping Piedade - Palco do Piso L4.

Datas: 30/10

Entrada: Gratuita



PARQUINHO DO TIO PAULINHO

Local: Shopping Piedade - Praça Central, Piso L2.

Data: 1º a 30 de outubro

Atração: Tobogãs infláveis, kid play e cama elástica.

Valor: R$ 8,00 por 10 minutos.

(Divulgação)