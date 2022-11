Shopping Piedade recebe coral natalino formado por alunos de escola pública

Com o tema Natal Colorido, o coral de alunos da Escola Municipal Maria Quitéria, comandado pela regente Jeane Gerbase, soltou a voz em uma apresentação natalina no Shopping Piedade, nesta quinta-feira (10).

Desde o início do ano, a instituição pública de ensino está promovendo diversas ações para atrair os alunos de volta para as salas de aula, após o afastamento de muitos durante a pandemia.

Para a diretora da Escola Maria Quitéria, Tanany Carla, essa é uma maneira lúdica de mostrar o melhor da educação para os alunos, iniciativa que já rendeu boas histórias para serem contadas por eles.

“Com foco nesse resgate, já realizamos a festa da família, passeio ao Zoológico, projetos interdisciplinares, além do coral com foco no Natal, tendo em vista despertar os sentimentos de esperança, solidariedade e renovação. Ainda neste dia 20, realizaremos o projeto do Dia da Consciência Negra com o intuito de trabalhar a cultura, gerar conhecimento e agregar a família dos alunos”, conta a gestora.

De acordo com Pablo Vieira, gerente de marketing do Shopping Piedade, a apresentação de corais no período do Natal já é uma tradição. "É com muita alegria que voltamos a recebê-los, após o início da pandemia".

Programação de Natal dos shoppings:



Shopping Barra

Aberta para visitação

Tema: A festa dos ursos

Shopping Itaigara

Aberta para visitação

Tema: Minicidade de Natal



Shopping Paseo

Inauguração: 11 de novembro - com apresentação da Cia on Broadway

Tema: Um desejo de Natal



Salvador Shopping

Inauguração: 8 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Salvador Norte

Inauguração: 9 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Shopping Paralela

Inauguração: 5 de novembro, 9h

Tema: Mundo Nickelodeon



Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Tema: Natal Nevado do Shopping da Bahia

Atração: 5° edição da Noelândia - A grande biblioteca de Papai Noel

ingressos: www.shoppingdabahia.com.br



Shopping Bela Vista

Aberta para visitação

Tema: A Bela Fábrica de Doces



Shopping Center Lapa

Inauguração: 5 de novembro

12h - Distribuição de guloseimas

15h - Chegada de Papai Noel

Tema: Jardim dos Sonhos