Shopping tem palestras e oficinas na programação de Outubro Rosa

O Salvador Shopping terá até sábado (29) uma programação especial de palestras, rodas de conversas e oficinais gratuitas como parte das ações pelo Outubro Rosa. Localizado no piso L2 do empreendimento, o Espaço Cor funciona gratuitamente das 9h às 21h.

As ações contam com a participação de profissionais das áreas de direito, medicina, saúde, enfermagem e fisioterapia da Unifacs. A iniciativa é do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping através de seu Comitê de Diversidade e Direitos Humanos, em parceria com a Unifacs e da Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). A programação completa pode ser acessada no site do shopping: www.salvadorshopping.com.br.

Ação arrecada fundos para a Osid

A água mineral Lôa está participando das ações de Outubro Rosa do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. O produto está com uma edição especial com o rótulo rosa.

Os clientes e frequentadores dos centros de compras podem adquirir o produto em vendings machines dispostas nos dois shoppings até o fim do mês de novembro. No Salvador Shopping, a máquina está localizada no piso L1, próximo à loja A Fábrica; já no Salvador Norte Shopping, o consumidor encontra o produto no piso L3, próximo à Clínicas Clivale.

Parte das vendas da água mineral Lôa, fabricada pela Indústria São Miguel (ISM), será revertida para a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

SERVIÇO

Espaço Cor – Ação Outubro Rosa

Locais: Salvador Shopping – Piso L2 (ao lado da Le Lis Blanc);

Período: segunda a sábado, de 24 a 29 de outubro de 2022;

Horário de funcionamento: 9h às 21h;

Programação gratuita