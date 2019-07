Shopping terá ações gratuitas pelos dia dos avós; veja programação

A partir desta quinta-feira (25) acontecerá uma série de ações no Shopping Center Lapa, no Centro de Salvador, em celebração ao Dia dos Avós. Nesta quinta-feira (25), a partir das 9h30, acontece a palestra “Previdência social - perspectivas de uma nova conjuntura” e a oficina “Porta Moeda em Arte em Jeans”. No período da tarde, acontecem atividades variadas de lazer, como apresentações musicais e desfiles (programação abaixo). Todas, na praça de eventos do empreendimento, no piso L1.

Com o tema “Colorindo a Vida”, a 16ª edição da Semana dos Avós é promovida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Shopping Center Lapa

VEJA PROGRAMAÇÃO:

Manhã

OFICINAS DE ARTESANATO, das 9h30 às 11h30

25/07 - Porta Moeda em Arte em Jeans

26/07 - Confecção de Bijuterias





ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE & CIDADANIA, das 9h30 às 11h30

25/07 - Palestra: Previdência social - perspectivas de uma nova conjuntura;

26/07 - Bate- papo: Geração saúde: Autoestima na terceira idade;

- Roda de conversa: Prevenção de doenças auditivas;

- Aferição de pressão e teste de glicemia com orientações.

*Avaliação física, social e funcional da pessoa idosa – 13h30 (segunda, quarta e sexta).





Tarde

25/07 - A VIDA TEM A COR QUE A GENTE PINTA

Espaço Interativo: Verde esperança

Vida e Tradição

Bate papo: A vida tem a cor que a gente pinta. Ana Castelluccio (Psicóloga).

Grupo Ciganas - TSG- Idosos/ Sesc

Cor & Som: Show de Calouros

Apresentação Faculdade Livre da Maturidade

Apresentação Obras Sociais Irma Dulce

Desfile Projeto no Mundo da Fantasia / Sesc





26/07 - ENTRE RITMOS E CORES

Espaço Interativo – Energia do Vermelho

Bate papo: Impacto da dança na prevenção de doenças físicas e emocionais. Rodrigo Leão (Artes do corpo PUC- SP)

Festival “Os melhores da Dança”





27/07 - COLORINDO A VIDA...

Espaço Interativo – Cores do arco- íris;

Roda de conversa: O sentido da vida através das cores. Isa Britto (Arte terapeuta).

Grupo Cultural da Terceira idade- GCTI;

Rosas Vermelhas- TSG- Idosos/ Sesc

Mostra Curso Pintura em Tela - TSG- Idosos/ Sesc;

Obras Sociais Irma Dulce

Apresentações artísticas e culturais - TSG- Idosos/ Sesc.

Baile das Cores (Levi Lima)