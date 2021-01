Shopping voltado para o turismo de praia será construído em Ilhéus

Manoel Chaves Neto (foto: Alô Alô Bahia/divulgação)

O Grupo Chaves, presidido por Manoel Chaves Neto, irá construir um shopping center em Ilhéus, no sul da Bahia. Trata-se do Jequitibá Ilhéus, que será instalado na zona sul da cidade, de frente para o mar. As obras devem ser iniciadas no dia 28 de junho, aniversário de Ilhéus, e concluídas até março de 2023. O centro de compras vai gerar de 800 a 1200 empregos e, inicialmente, contará com um investimento de R$70 milhões. “Será um shopping voltado para o turismo de praia e vamos valorizar bastante a cultura do Cacau e de Jorge Amado”, garante Chaves Neto.

Tem mais

Fábio Oliveira, gerente nacional de expansão da C&A, esteve em Ilhéus na última quinta-feira para conhecer o projeto do empreendimento. Na ocasião, foi recebido pelo prefeito Mário Alexandre (PSD) e pelo secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco. “Este novo shopping vai ser iniciado já com lojas âncoras compromissadas. É um projeto com investimento inicial de R$ 70 milhões, que irá gerar emprego e renda para o município”, nos disse Mário Alexandre.

Camila Yunes Guarita (foto: divulgação)

Temporada baiana

Alma sensível e disposta a encontrar a essência das coisas, a consultora de arte Camila Yunes Guarita já está preparando as malas para desembarcar em Salvador e realizar um sonho antigo: estar na cidade no dia 2 de fevereiro. Mesmo que a festa não tenha a sua força estética tradicional por conta da pandemia, não será difícil para Camila, que ficará hospedada no Fasano, se conectar com um dos momentos mais marcantes do nosso Verão. Neta de Jorge Yunes (1932-2017), donos de uma das maiores coleções de arte do País, com mais de 30 mil obras, Camila toca em São Paulo o projeto Kura, que proporciona experiências culturais com o objetivo de transformar a vida das pessoas por meio da arte. Sem dúvida, ela vai ter muito que compartilhar depois da sua temporada baiana.

Matheus Medeiros (foto: Alô Alô Bahia)

Novo conceito

A Track&Field abriu nova loja, quinta-feira, no Empresarial Arbus, localizado no Horto Florestal, em Salvador. Esse é o primeiro espaço de rua da marca na cidade, e acompanha as mudanças do consumidor, além de valorizar, cada vez mais, o comércio local e em espaços abertos. “A loja do Horto nos aproxima ainda mais de nossos clientes do bairro. Além disso, teremos um warehouse para atender os pedidos de e-commerce e a estratégia de omnichannel da marca, dando maior agilidade nas operações e maior conforto aos nossos clientes”, nos disse o empresário Matheus Medeiros, fraqueado local da grife esportiva.

Celebração intimista

O gerente de vendas da Premium Entretenimento, Augusto Pedreira e a advogada Anna Carla Menezes se casaram no civil, quinta-feira, em Salvador. Após a celebração, seguiram para o Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves, onde vão passar a lua de mel. “Fizemos uma celebração apenas no civil por causa da pandemia. Como Anna está grávida, vamos passar a lua de mel na cidade, para não ter nenhum possível problema em viagem”, nos disse Augusto.

Ócio criativo

O empresário Guiga Sampaio, sócio da Diva Entretenimento, aproveitou a quarentena e os meses que passou em casa para escrever um livro. A publicação sobre o Carnaval de Salvador está sendo finalizada e será lançada nas próximas semanas, em data a ser definida. “Eu sempre tive em mente fazer algo nessa linha, mas a rotina corrida vira e mexe me fazia deixar essa ideia de lado. Com a quarentena, tive a oportunidade perfeita”, nos disse Guiga, que batizou a obra com o título de “ Fantasia Eterna”.

Itamar Musse (Alô Alô Bahia/divulgação)

Até 2022!

Por causa da pandemia do novo coronavírus, Itamar Musse não irá promover a sua tradicional Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, no antiquário do Rio Vermelho, em Salvador. “Em virtude da pandemia da Covid-19, decidimos adiar a nossa tradicional Festa de Iemanjá para 2022, garantindo assim o bem estar e saúde de todos os envolvidos neste grande evento”, nos disse Itamar. O agito é sempre um dos mais concorridos e sofisticados da ocasião e já reuniu políticos, empresários e artistas, como ACM Neto, Nizan Guanaes, Donata Meirelles, Gilberto Gil, Maitê Proença, Gloria Kalil, Vik Muniz, Camila Coutinho, Jorge Bem Jor e Emilio Kalil, entre outros.

Poder

José Roberto Marinho , um dos filhos do jornalista Roberto Marinho, fundador das Organizações Globo, está passando o final de semana em Trancoso, no sul da Bahia. Desembarcou por lá na última quarta-feira e está hospedado em sua pousada, a Tutabel, na Praia de Itapororoca.