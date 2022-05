Shoppings ampliam horário para compras do Dia das Mães; confira

Quem sai tarde do trabalho não vai ter desculpa para deixar a mãe de mãos abanando no domingo (8), quando é comemorado o dia delas. Alguns grandes shoppings da capital baiana já anunciaram que vão funcionar em horário prolongado na véspera da data festiva.

O Shopping Paralela terá horário especial no sábado (7) e funcionará das 9h às 23h. No domingo, o centro de compras abre suas lojas das 13h às 21h. A praça de alimentação e as atrações de lazer funcionam das 12h às 21h. O cinema segue com horário de funcionamento conforme a sua programação de exibição. O Bela Vista também adotará o horário no sábado, abrindo as portas às 9h e fechando às 23h.

Outro que resolveu funcionar por uma hora a mais foi o Shopping da Bahia, que no sábado funciona das 9h às 23h e, no domingo, mantém seu horário normal, de 12h às 21h. Já o Piedade, no mesmo dia, abre das 9h às 21h - no domingo (8), o shopping estará fechado, voltando a funcionar normalmente na segunda (9), das 9h às 21h.

Quem prefere fazer as compras pela região do Itaigara, pode comemorar, porque o Shopping Paseo vai estender o horário na véspera do Dia das Mães, sábado, e só fechará às 21h.

Sem mudanças

Outros estabelecimentos não terão mudança de horário, mas abrirão normalmente no sábado e no domingo. Na véspera do Dia das Mães, é possível comprar os presentes no centro de compras das 9h às 22h. Já no domingo, das 12h às 20h.

Já o Salvador Shopping e Norte Shopping funcionam no mesmo esquema, com seus horários sem mudanças. No sábado, abrem de 9h às 22h e, no domingo, de 12h às 21h.