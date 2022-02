Shoppings arrecadam alimentos para catadores de materiais recicláveis; veja como doar

O Salvador Norte Shopping e o Salvador Shopping realizam, desta segunda-feira (21) até o dia 28 de fevereiro, a ação social Folia Solidária. O objetivo é arrecadar cestas básicas e alimentos não perecíveis que serão doados a catadores autônomos de materiais recicláveis. A entrega dos donativos pode ser feita no Espaço Cliente – Piso L2 e Drive Thru – Piso G1, respectivamente, nos centros de compras.

Com pandemia e sem Carnaval, época em que os catadores conseguem garantir uma boa renda com a venda de latinhas despejadas pelos foliões nas ruas da capital baiana, esses profissionais viram desaparecer a principal forma de sustento das famílias. Durante esse período eles conseguiam lucrar entre R$ 600 e R$ 1.000 nos sete dias de festa, de acordo com a coordenação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.

Os alimentos arrecadados na ação Folia Solidária serão destinados ao Centro de Arte e Meio Ambiente (Cama), Organização Não Governamental que trabalha com catadores e catadoras de materiais recicláveis autônomos, ou seja, aqueles não fazem parte de cooperativas e atuam por conta própria.

O Cama fará a distribuição das doações entre os catadores. A expectativa é beneficiar cerca de 60 profissionais que geram renda retirando das ruas material descartado como lixo, mas que pode ser reaproveitado, contribuindo para a sustentabilidade do planeta.