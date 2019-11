Shoppings baianos e e-commerce na expectativa pela Black Friday

O estudante Elias Santana, 24 anos, está em busca de um celular e quer aproveitar os descontos oferecidos durante a Black Friday. Apesar dos preços já estarem caindo, o jovem ainda não encontrou o aparelho ideal. A procura dele está de acordo com o tipo de produto mais desejado na data. Segundo o coordenador regional para o estado da Bahia da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Edson Piaggio, a maior parte dos clientes aproveitam a promoção para adquirir produtos pessoais.

“O ticket da Black Friday é maior que o do Natal porque as pessoas compram produtos mais caros, como eletroeletrônicos. Mas o mix de produtos se amplia cada vez mais”, afirma Piaggio.

De acordo com o diretor executivo do Compre & Confie, André Dias, o ticket médio para as compras feitas pela internet, nos e-commerce, deve ser de R$ 600 - uma redução de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Apesar da queda no valor médio das compras, as lojas virtuais devem faturar R$ 3,5 bi entre amanhã e sexta-feira. Isto representa um aumento de 19% nos lucros ante 2018. Já o volume de vendas deve ser 24% maior. Ou seja, é esperado que as pessoas comprem mais, mas gastem menos com as aquisições.

Para os shopping centers da Bahia, a expectativa é de que haja um crescimento de 10% a 12% nas vendas. Piaggio explica que as compras em lojas físicas estão crescendo, em especial nos setores de vestuário e calçados.

“As vestimentas, setor em que os descontos já começaram, as pessoas têm que tocar, olhar, pegar e levar na hora”, ressalta Piaggio.

Mesmo com o crescimento das lojas físicas, Dias ressalta que uma pesquisa realizada pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, em parceria com o Compre & Confie, aponta que a participação das vendas das lojas online no varejo deve saltar de 6% para 9% com a Black Friday.

Lucros

Apesar de algumas lojas terem queimado a largada e anunciado a redução nos preços, o presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), Paulo Motta, afirma que a sexta-feira da Black Friday é o dia que registra a maior quantidade de vendas.

Apesar de vender muito, o presidente ressalta que a quantidade nem sempre é revertida em rendimento para as lojas, já que a margem de lucro dos estabelecimentos é reduzida. Ele aponta que deve haver um crescimento de mais de 20% das unidades vendidas, mas que isso deve resultar em um aumento de cerca de 5% no valor econômico arrecadado.

“O desconto chega 70%, mas cabe a cada empresa decidir qual vai ser a porcentagem do desconto”, diz Motta.

Veja produtos em promoção:

Relógio Swarovski modelo Crystalline Oval RHS encontrado na loja da marca no Shopping Barra. De R$ 1.990 por R$ 995 Carrinho de bebê Cosy – Burigotto na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 449,00 por R$ 299,00 Cadeira para auto Multipla 123 – Burigotto na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 599,90 por R$ 399 Perfume Lolita Glamour na The Body Shop do Shopping Barra. De R$ 155 por R$ 77,50 Assento Booster Protege – Burigotto na cor cyber orange na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 119,90 por R$ 79,00 Berço desmontável FIT – Voyage na cor bege poá na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 339,00 por R$ 249,00 Carrinho de Bebê Moving Light – ABC Design nas cores woven grey e woven black na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 899,00 por R$ 699,00 ogo de xadrez de tabuleiro na Tabacaria Talvis. De R$ 139,90 por R$ 99,90 Pincel de maquiagem na loja Miniso Oferta do Shopping Bela Vista. De R$ 19.99 por R$ 13.99. Tênis Zoon Winflo 6 Nike na Centauro do Salvador Norte Shopping. De R$ 449,99 por R$ 299,99 Massageador corporal da Miniso do Shopping Bela Vista com 80% de desconto. De R$ 44.99 por R$ 8.99 Sapato masculino da Sérgios do Shopping Barra. De R$ 299 por R$ 169 Bastão de Selfie da Miniso do Shopping Bela vista com com 40% de desconto. De R$ 24.99 por R$ 14.99 Óculos Ray-Ban na ótima GrandVision do Shopping Barra. De R$ 399 por R$ 279,30 Cadeira para auto Matrix Evolution K – Burigotto na COR CYBER ORANGE na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 749,00 por R$ 429,00 Cadeirão Merenda – Burigotto nos modelos peixinho azul e gl 21 peixinho rosa na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 449,00 por R$ 299 Até o dia 29 de novembro, na compra de uma pizza média ou grande na Domino's Pizza, a segunda sai de graça (com exceção de Pizza Pan e da nova massa Finíssima). Promoção válida em todas as lojas, em compras online e pelo aplicativo próprio. Kit slime com cola transparente no Clube do Slime do Shopping Barra. De R$ 35 por R$ 28 Cadeira para Auto Alfa – Voyage na loja Alô Bebê do Salvador Shopping. De R$ 339,00 por R$ 269,00 Esfoliante Em Creme Oliva The Body Shop, encontrado nas lojas do Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Shopping Barra e no site da marca. De R$ 99 por R$ 59,40. Vestido feminino Zinzane no Salvador Norte Shopping. De R$ 129 por R$79,99 Óculos de Sol Chilli Beans na loja do Salvador Norte Shopping. De R$ 289,98 por R$ 144,99 T-shirt masculina 100% da Soul Dila do Shopping Barra. De R$ 94 por R$ 48

No Salvador Shopping, o presidente da associação de lojistas do centro comercial, Humberto Paiva, aponta que os descontos devem flutuar entre 60% e 20%, com uma média de 50% de redução no valor. “Os eletroeletrônicos devem ter a menor porcentagem, entre 15% a 20%”, afirma.

Nas lojas online, os descontos dependem do setor, aponta Dias. Empresas que necessitam trocar de estoque e mostruário, como lojas de roupas, podem fazer preços mais baratos com uma redução de até 70%.

Já categorias com produtos de maior valor agregado, como celulares, devem manter o desconto entre 10% e 30%.

Natal e Black Friday

De acordo com o diretor-executivo do Compre & Confie, o Natal e a Black Friday já se configuram como as datas mais fortes para as compras. Segundo ele, a força dos descontos que ocorrem na Black Friday se dá pela proximidade do Natal e o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

Além de estar de olho em descontos para produtos que já estava namorando, a estudante Marcela Mota, 22, deve adiantar as compras de Natal durante a Black Friday. “Eu sei que na Black Friday as coisas ficam mais baratas, apesar de algumas empresas enrolarem na promoção. Sempre tem pacotes, o preço fica mais em conta e vale a pena esperar um pouco para aproveitar”, conta a jovem que também quer adquirir uma chuteira, Lingerie e um pacote de depilação a laser.

Uma pesquisa de intenção de compra realizada pela Compre & Confie aponta que cerca de 40% das pessoas devem aproveitar a Black Friday para fazer compras de Natal. Os outros 60% compram produtos para uso próprio.

O presidente do Sindiloja aponta que é possível perceber a antecipação das compras com a promoção. “Essa compra antecipada pode diminuir as vendas em dezembro, mas mostra a credibilidade da promoção em oferta de preço e qualidade dos produtos”, explica.

Dicas para não cair em ciladas:

Pesquise os preços com antecedência - Quem não acompanhou a evolução dos preços durante o ano, vale utilizar os sites que monitoram os valores de produtos para ter uma noção sobre os descontos; Anote os dados das lojas online - O consumidor deve anotar o endereço físico das lojas online, CNPJ e telefone de contato para conseguir identificar o estabelecimento. Assim, o órgão de defesa do consumidor consegue notificar a empresa; Pesquise se a loja acumula queixas - O comprador deve checar se o fornecedor, seja loja física ou online, tem reclamações nos serviços de proteção ao consumidor; Guarde todos os comprovantes - O cliente deve guardar todos os comprovantes da transação de compra e venda e tirar prints da tela onde foi feita a negociação; Tenha atenção aos prazos de entrega - O cliente deve agendar a entrega por turno e observar se a loja compre o prazo determinado já que muitos pedidos são feitos na Black Friday. O prazo formalizado ajuda na defesa dos direitos do consumidor; Analise se a compra é mesmo necessária - Antes de comprar na Black Friday, o consumidor não deve se deixar levar pela promoção e lembrar que a data é próxima das festas de final de ano e das matrículas escolares. Assim, o cliente não gera dívidas desnecessárias. Tenha cuidado com a venda casada - O consumidor deve se atentar para a imposição da venda conjunta de produtos e ainda à inclusão de taxas extras não informadas no ato da compra; Veja se seus direitos são respeitados - As ofertas anunciadas precisam ser cumpridas e o consumidor deve reclamar no Procon e na Justiça caso a regra não seja seguida. Para denunciar condutas erradas, é possível utilizar o aplicativo PROCON BA Mobile; O cliente tem direito a se arrepender - Em caso de compras fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem um prazo de sete dias para se arrepender, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o seu dinheiro de volta. O prazo é contado a partir da data da compra ou da entrega do produto ao comprador; Veja se a embalagem do produto traz informações corretas - Produtos nacionais ou importados devem apresentar informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade e quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, além dos riscos que possam apresentar à saúde e segurança dos consumidores; *Em caso de necessidade, o consumidor pode procurar o Procon-BA, que fica na Rua Carlos Gomes, nº 746, Dois de Julho. O órgão funciona de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para mais informações: (71) 3116-5785.

Funcionamento dos Shoppings na Sexta, 29:

Shopping Barra - Das 08 às 23h

Shopping Cajazeiras - Das 9h às 21h

Salvador Norte Shopping - Das 8h às 23h

Salvador Shopping - Das 8h às 23h

Shopping Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Paseo Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Center Lapa - Das 7h às 21h

Shopping Paralela - Das 6h à meia-noite

Shopping Bela Vista - Lojas âncora, das 7h à meia-noite; e Lojas Americanas, 24h

Shopping da Bahia - Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Pão de Açúcar (às 6h); âncoras e megalojas (às 7h); demais lojas (às 8h)

Shopping Piedade - Das 7h às 21h

Outlet Premium Salvador - Das 8h às 22h

Boulevard Shopping Camaçari - Americanas (das 7h às 23h), lojas C&A, Le Biscuit, Nagem, Riachuelo e Renner (das 8h às 22h).

Assinatura do CORREIO está com desconto:

O Jornal CORREIO também entrou em clima de Black Friday. Agora, você que já é leitor CORREIO pode assinar o jornal e ficar ainda mais informado pagando menos. Até o dia 29 de novembro, o valor da assinatura digital está com 70% de desconto podendo ser feita por apenas R$ 2,99.

Fora da promoção, a assinatura digital custa R$ 9,90 por mês. Com a Black Friday, o leitor pode pagar apenas R$ 2,99 mensais por três meses para ler todas as matérias do CORREIO.

A assinatura ainda dá acesso ao Clube Correio, que dá descontos de até 60% em teatros, shows e muito mais. Para conferir as vantagens, é só entrar no site do Clube Correio. A assinatura com o valor promocional dura apenas três meses.

Na sexta-feira (29), também vai ter desconto para quem compra o jornal impresso. É só ir à qualquer banca ou ponto de venda do CORREIO para comprar o jornal por apenas R$ 0,75.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier