Shoppings de Salvador são equipados com desfibriladores

Os principais shoppings de Salvador serão equipados com desfibriladores externos automáticos (DEAs) - máquinas que dão choques e enviam uma forte carga elétrica para o coração, utilizadas em caso de paradas cardíacas. Cada um deles deve receber cinco aparelhos.

A instalação dos equipamentos ocorrerá nos shoppings da Bahia, Salvador, Barra, Itaigara, Piedade, Salvador Norte e Cajazeiras, além do Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), e é uma iniciativa do Movimento Brasil de Coração. O projeto foi lançado no último dia 10, na Estação da Lapa, que recebeu seis totens, disponíveis para atender os quase 560 mil usuários que passam pelo local diariamente.

Idealizador do Brasil de Coração, João Paulo Galvão explica a importância de grandes centros comerciais terem esse tipo de equipamento à disposição. “Por conta da tecnologia desenvolvida, os totens digitais com DEA acoplado são de fácil manuseio, inclusive por pessoas não treinadas, o que pode ajudar reduzir esses números de mortes. Isso porque os equipamentos orientam sobre a forma correta de sua utilização, no caso de uma pessoa está passando mal por conta de uma doença cardíaca, uma vez que o equipamento faz a leitura dos batimentos cardíacos e só libera as correntes elétricas, se for necessário”, esclarece Galvão, acrescentando que o atendimento rápido, neste tipo de situação, é crucial.

Segundo ele, muitas mortes que ocorrem no Brasil, decorrentes de paradas cardiorrespiratórias (PCR), podem ser evitadas com o uso rápido do equipamento. De acordo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos, em média, uma pessoa morre no Brasil em decorrência de problemas cardíacos.

Galvão pontua ainda que além da instalação dos equipamentos, os profissionais da equipe de socorristas dos espaços comerciais passarão por treinamento. Campanhas educativas também serão feitas com a população por meio dos próprios totens, que contém informações como, por exemplo, como identificar sinais de uma parada cardiorrespiratória e como prestar um atendimento rápido e eficiente, antes da chegada de uma equipe médica especializada.

Os totens digitais dispostos nos Shoppings de Salvador têm internet fornecida pela empresa ITS Brasil e possuem um QR Code que leva para o perfil do projeto no Instagram. Lá, outras dicas são disponibilizadas para os usuários.