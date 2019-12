Shoppings de Salvador têm horários especiais para compras de Natal; confira

Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO

Faltam apenas quatro dias para a tradicional troca de presentes que movimenta a noite da véspera de Natal, no dia 24. Para atender quem não conseguiu ir atrás dos mimos com antecedência, e precisaram deixar as compras para última hora, os principais shoppings de Salvador funcionam em horários especiais nos dias que antecedem as celebrações natalinas. Alguns deles, inclusive, prepararam promoções especiais para quem for presentear nesse fim de ano.

Confira os horários de funcionamento e promoções especiais dos principais shoppings da capital:

Shopping Barra

O centro de compras tem horário especial nos dias 19 e 20, quando as lojas passam a funcionar das 09 às 23h. Nos dias 22 e 23, o atendimento vai das 09 às 0h. Já no dia 24, vespera de Natal, o shopping funciona das 09 às 18h. No dia 25/12, lojas fechadas. praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terão o funcionamento facultativo.

Shopping Bela Vista

No período entre 16 e 20 de dezembro (segunda a sexta), o empreendimento ficará aberto por mais tempo, das 9h às 23h. Já nos dias anteriores ao natal, de 21/12 a 23/12 (sábado a segunda), o Bela Vista fechará ainda mais tarde, para atender às necessidades de todos os clientes, das 9h à 0h. Na véspera de Natal (24/12), o funcionamento será das 9h às 18h; e no dia de Natal (25/12), as lojas e quiosques estarão fechados, enquanto Praça de Alimentação e espaços de lazer funcionarão facultativamente, das 12h às 21h.

Shopping Cajazeiras

Nos dias 24 e 31 de dezembro, as lojas abrem das 9h às 16h e Praça de Alimentação, das 10h às 16h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2020, o empreendimento estará fechado. Nas demais datas, horário normal de funcionamento, de 9h às 21h

Shopping Center Lapa

O centro de compras funciona no dia 22/12 (domingo) das 09h às 19h; no dia 23/12 (segunda-feira) das 08h às 21h e na véspera de Natal, em 24/12 (terça-feira) das 08h às 17h. No dia 25, lojas fechadas.

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia vai realizar, pelo 19º ano, o tradicional Plantão 32 horas, que mantém o shopping aberto das 09h do dia 23 de dezembro até as 18h do dia 24 de dezembro. Além do ‘plantão’, desde o último dia 18 e até o dia 20 as lojas funcionam de 09 às 23h. Nos dias 21 e 22, o funcionamento é estendido e vai das 09 às 0h. Após o viradão, no dia 25, as lojas estarão fechadas.

Shopping Itaigara

Neste domingo, 22, o shopping estará aberto das 9h às 21h. Na quarta-feira, dia 24, véspera do Natal, o horário de funcionamento será das 9h às 17h. Lojas fechadas no dia 25

Shopping Paralela

O Shopping Paralela tem horário especial de funcionamento a partir do dia 18/12 até o dia 20/12 (quarta, quinta e sexta), quando vai funcionar das 9h às 23h. Dos dias 21 a 23 (sábado, domingo e segunda), o centro de compras atende de 9h à meia-noite. Na véspera do Natal (24/12, terça-feira), o shopping abre das 8h às 18h. No feriado do dia 25/12 (quarta-feira), as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação e as atrações de lazer funcionam das 12h às 21h (facultativo).

Shopping Paseo

O centro de compras tem funcionamento normal no dia 23/12, indo das 9h às 21h. Na véspera de Natal, no dia 24, as lojas, serviços e alimentação, funcionam das 9h às 17h. Já no dia 25, lojas e serviços estão fechados. Alimentação, a partir 12h (opcional); cinema vai funcionar normalmente, das 9h às 21h.

Shopping Piedade

Do dia 18 a 21 de dezembro, o Shopping Piedade vai estender o seu horário de funcionamento, das 9h às 22h e no dia 22 de dezembro, das 9h às 19h. Já dia 23 de dezembro (segunda-feira) o Shopping abrirá das 9h às 22h. Na véspera do Natal, no dia 24 dezembro, funcionará das 9h às 18h e no dia 25 de dezembro (Natal) estará fechado.

Salvador Shopping

O centro de compras tem horário especial a partir do dia 18, quando funciona das 09 às 23h. O horário se estende até o dia 21/12. Nos dias 22 e 23/12, as lojas estarão abertas das 09 às 0h. Já na terça-feira (24) o atendimento será das 09 às 18h e no dia 25, com lojas fechadas, funcionam apenas lazer e praça de alimentação das 12 às 21h

Salvador Norte Shopping

Do dia 18 a 23 de dezembro, o Salvador Norte Shopping vai estender o seu horário de funcionamento, das 9h às 23h. Lojas âncoras e mega-stores, nesse período, vão até as 0h Na véspera do Natal, no dia 24 dezembro, funcionará das 9h às 18h e no dia 25 de dezembro (Natal) estará com lojas fechadas. Lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h.