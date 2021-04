Shoppings de Salvador têm longas filas de clientes em dia de reabertura

A reabertura dos shoppings provocou uma corrida aos centros de compras, nesta terça-feira (6). Foi tanta gente que foi preciso organizar filas antes da abertura, marcada para 10h. No Shopping da Bahia, ela começava na porta da unidade e seguia em duas direções. Para os clientes preferenciais a fila ia em direção a Estação de Metrô, e 15 minutos antes da abertura tinha cerca de 40 pessoas. Eles foram os primeiros a entrar. Para os clientes comuns, a fila dava duas voltas no calçadão e seguia no sentido Itaigara. Às 9h45, ela já passava da nova passarela. Havia mais de 150 pessoas aguardando para entrar. Todos usavam máscara.

Os shoppings voltaram a funcionar nesta terça, das 10h às 19h, e têm permissão para atuar sempre de terça a sábado. Nessa quarta-feira (7), será a vez dos bares e restaurantes. Essa categoria vai funcionar de quarta a domingo.

Confira os horários de funcionamento de cada shopping:

_Salvador:

• Salvador Shopping

Banco do Brasil: terça a sexta-feira, das 10h às 14h;

Bompreço: segunda a sábado, das 7h às 19h; domingo, das 8h às 19h;

Caixa Econômica (atendimento exclusivo para Pessoa Jurídica): terça a sexta-feira, das 10h às 13h;

Clivale: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; sábado, das 7h às 16h;

Correios: terça a sábado, das 10h às 18h;

Hemoba: terça a sábado, das 10h às 17h30;

Labchecap: segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h; sábado, das 6h30 às 14h;

SAC: terça a sábado, das 10h às 18h.

• Salvador Norte Shopping

Clivale: segunda a sexta: 6h30 às 19h; sábado: 6h30 às 17h;

Smart Fit: segunda a sexta: 6h às 19h; sábado: 8h às 17h; domingo: 8h às 14h (elevador exclusivo para acesso dos alunos, pela garagem G1 Rosa)

Hemoba: terça a sábado: 10h às 17h30.

Compras online: www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br

• Shopping Bela Vista

Loja, quiosques e âncoras: de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 9h às 19h;

Alimentação: de terça a sábado, das 12h às 19h;

Drive do Bela: de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 9h às 19h. Os contatos das lojas participantes estão disponíveis no site www.shoppingbelavista.com.br;

GBarbosa: de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 11h às 19h;

Delivery (todos os segmentos): todos os dias até as 23h;

Centro Médico Bela Vista: segunda, das 7h às 17h, de terça a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 15h.

Sac: de terça a sábado, das 10:00 as 18:00,

• Shopping Barra

Lojas: de terça a sábado, das 10h às 19h

Praça de alimentação: de terça a sábado, das 10h às 19h

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: de quartaa domingp, das 11h às 20h

Alpha Fitness: segunda à sexta, das 6h às 9h e das 11h às 20h | sábado das 8h às 14h e domindo das 9h às 13h

Drive-Thru (G2 Setor Oeste): de segunda à domingo, das 10h às 19h

Delivery: de seg à dom das 10h às 22h

• Shopping da Bahia

Lojas e quiosques: 10h às 19h, de terça à sábado

Praça de Alimentação e Restaurantes: 10h às 19h, de terça à sábado

Serviços autorizados com acesso independente (segunda à domingo)

Drive SDB - Das 10h às 19h (a confirmar de acordo com o Protocolo) Delivery Alimentação – Das 10h às 22h

Delivery Geral – Das 10h às 19h

Academia Bodytech (Acesso Exclusivo pelo Estacionamento D5) - Seg. a Sex. das 6h às 19h | Sáb - 8h às 15h | Dom e Feriados - 9h às 13h

Supermercado Pão de Açúcar (Acesso exclusivo pelo Estacionamento C) - De Seg. a Sáb. das 10h às 19h | Domingo Fechado

Correios (Acesso exclusivo pelo Estacionamento C) - De Seg. a Sáb. das 10h às 19h| Domingo Fechado

Clínica Clivale Mais (Acesso exclusivo de pedestre pelo estacionamento D4) - De Seg. a Sex. das 07h às 19h | Sábado das 07h às 13h | Domingo Fechado

Clínica Clivale Ressonância (Acesso exclusivo pelo Estacionamento C) - De Seg. a Sex. das 07h às 19h | Sábado das 07h às 16h | Domingo Fechado

Loteria 2° Piso (Acesso exclusivo pelo Estacionamento B e Portaria Metro) - De Seg. a Sáb. das 10h às 19h | Domingo Fechado

Clínica Odontológica Sorriseria (Acesso exclusivo pelo Estacionamento B e Portaria Metro) - De Seg. a Sex. das 10h às 19h | Sábado das 10h às 17h | Domingo Fechado

Banco Caixa Econômica (Acesso exclusivo pela portaria principal) - De Seg. a Sex. das 08h às 13h | Sábado e Domingo Fechado

Banco do Brasil (Acesso exclusivo pela portaria principal) - De Seg. a Sex. das 10h às 15h | Sábado e Domingo Fechado

Yamaha (Acesso externo pela frente do Shopping) - De segunda a sexta das 08h às 19h | Sábado 08h às 19h e Domingo Fechado

• Shopping Itaigara

Lojas e Quiosques: terça a sábado, de 10h às 19h

Bompreço: segunda a sábado 07h às 19h; domingo: 07h às 18h

Lotérica: terça a sexta de 10h às 19h; sábado de 10h às 15h

Caixa Econômica Federal: terça a sexta de 10h às 13h;

Banco do Brasil: terça a sexta de 10h às 15h

Drive Thru: terça a sábado 10h às 19h

Delivery de alimentação e medicamentos: 10h às 00h

Delivery de produtos: 10h às 19h

• Shopping Paseo

Funcionamento de terça à sábado, das 10h às 19h. Os restaurantes Cantina Volpi, The Black Beef, Soho e Boucherie, que têm acesso independente, funcionam das 11h às 20h, de quarta à domingo.

• Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa funcionará das 10h às 19h de terça-feira a sábado. O Banco Bradesco das 10h às 14h.

• Shopping Piedade

Shopping aberto: Terça a sábado: das 10h às 19h.

Drive Thru: Segunda a sábado, 10h às 19h

Delivery: Segunda a sábado, até às 23h59

Caixa Econômica: Segunda a sexta, da 8h às 13h.

Clínica Seta: Segunda a sexta, das 7h30 às 19h, e no sábado, das 7h30 às 13h.

Smart Fit: Segunda a sexta, das 6h às 19h, e no sábado, das 8h às 17h.

Shopping fechado: domingo e segunda.

• Shopping Paralela

Lojas, Praça de Alimentação e restaurantes - Terça a sábado 10h às 19h

Drive-Thru – Segunda a domingo 10h às 19h, no estacionamento G2.

Delivery - Segunda a domingo 10h às 23h

Take Away Alimentação - Segunda a domingo 10h às 19h

HiperIdeal - Segunda a domingo 10h às 19h

Academia Alpha Fitness: Segunda a sexta 06h às 09h/ 10h às 19h | Sábado 08h às 14h | Domingo 09h às 13h

Clivale - Segunda a sexta 07h às 19h | Sábado 07h às 13h | Domingo Fechado

HOE – Segunda a sexta 08h às 17h | Sábado 08h às 13h | Domingo Fechado

Labchecap - Segunda a sexta 06h30 às 16h | Sábado 06h às 12h | Domingo Fechado

Caixa – Segunda a sexta 08h às 13h | Sábado e domingo Fechado

Banco Itaú - Segunda a sexta 12h às 16h | Sábado e domingo Fechado

Correios – Segunda a sexta 10h às 17h | Sábado e domingo Fechado

Cartório - Segunda a sexta 10h às 17h | Sábado e domingo Fechado

_Região Metropolitana de Salvador

Lauro de Freitas

• Parque shopping

Lojas e quiosques: segunda a sábado 10h às 19h30

Academia Smart Fit: segunda a sexta 06h às 19h. Sábado 08h às 17h. Domingo 08h às 14h.

Hiperideal: segunda a domingo 06h30 às 19h30

Clivale Mais: Segunda a sexta 07h às 17h. Sábado 07 às 13h. Domingo fechado.

Petz: segunda a sábado 08h às 19h30. Domingo 12h às 19h30

Magic Games: Fechado

Drive: segunda a sábado 10h às 19h30 / Domingo Fechado

Delivery Lojas: segunda a sábado 10h às 19h30 / Domingo Fechado

Delivery alimentação: segunda a domingo: 10h às 22h

Camaçari

• Camaçari Boulevard Shopping

Lojas, salões de beleza e barbearias: Segunda a sábado, das 10h às 19h.

Academia: Segunda a sábado, das 6h às 19h.

Praça de alimentação e cafeterias: Segunda a sábado, das 10h às 19h (após esse horário, somente por delivery)

Delivery e retirada: Todos os dias.

SAC: De segunda a sexta, das 10h às 18h, por meio de agendamento antecipado.

Cartórios: De segunda a sexta, das 9h às 15h, também por agendamento (WhatsApp 71 71 98774-4452) ou pelo e-mail agendamentocartorios12@gmail.com)

Cinema e espaços delazer: Fechado.