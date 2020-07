Shoppings e templos poderão reabrir nesta sexta, confirma ACM Neto

Passados cinco dias com a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para o coronavírus em Salvador abaixo dos 75%, a cidade vai começar a retomada econômica na sexta-feira (24).

A informação foi confirmada pelo prefeito ACM Neto, durante uma coletiva de imprensa, via internet, na qual ele mostrou outros indicadores que demonstram que a situação é razoavelmente segura para tomar essa decisão. A cidade apresenta, nesta quinta, 73% dos leitos de UTI para tratar a covid-19 ocupados, mas a tendência, segundo o prefeito, é de novas quedas nessa taxa.

“Tínhamos estabelecido no protocolo de reabertura que a Fase 1 deveria ter pelo menos cinco dias com uma taxa menor ou igual a 75%. Hoje tem 73%. Caso haja um aumento, só haverá retrocesso. As lojas e shoppings só fecham se a taxa chegou a patamar superior a 80%. A margem de segurança é até 80% de ocupação. Em muitos lugares houve um aumento, mas depois se estabilizou”, observou.

“A partir de amanhã (sexta), capitaneada pela Sedur, vamos fiscalizar a reabertura dos shoppings e dos estabelecimentos comerciais e as igrejas, porque os protocolos foram apresentados com antecedência e eles nos ajudaram a construir. Cedemos a apelos dos comerciantes e empresários, mas se cada um não fizer sua parte, corre o risco de abrir e depois a taxa voltar a crescer, e se ela passar de 80%, tem que fechar de novo. Não quero nem pensar nisso. Confio no trabalho que fizemos até aqui”, continuou o prefeito, que já assinou o decreto permitindo a flexibilização.

Nesta 1ª fase do processo de reabertura, podem funcionar shoppings, centros comerciais, lojas de rua com mais de 200 m2, templos religiosos e drive in.

Desde a semana passada, a expectativa era que a reabertura ocorresse ainda nesta semana.

