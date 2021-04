Shoppings vão funcionar de terça a sábado e bares de quarta a domingo; confira

Desde que a prefeitura anunciou que retomaria as atividades não essenciais a partir do dia 5 de abril o soteropolitano não falava em outra coisa. O que todos queriam saber eram quais os dias e horários em que cada serviço vai funcionar. O suspense acabou. Nesta quinta-feira (1º) foram divulgadas as regras de cada seguimento. Todas as atividades vão funcionar cinco dias na semana e pelo menos 8h por dia. Confira:

De segunda até sexta-feira poderá funcionar construção civil (7h às 16h); clínicas estéticas e indústria (7h às 15h); funcionamento público não essencial (9h às 16h); escritórios administrativos e escritórios de advocacia (10h às 17h); e autoescolas (10h às 19h).

De terça-feira até sábado será a vez do comércio de rua, barbearias, salões de beleza e similares (10h às 18h); e shoppings centers, centros comerciais e semelhantes (10h às 19h);

De quarta-feira até domingo abrem os bares e restaurantes (11h às 20h); e lanchonetes (7h às 15h). As atividades essenciais, como supermercados e farmácias, seguem liberadas todos os dias.

Permanecerão fechados praias, cinemas, teatros, museus, centros culturais, galerias de arte, parques, clubes sociais, recreativos, e esportivos. As atividades continuam suspensas também em espaços de eventos sociais, de eventos infantis, parques de diversão e parques temáticos, centro e espaços de convenções.

Fases

O plano de retomada das atividades foi dividido em quatro fases. A primeira é a Roxa, quando apenas serviços considerados essenciais funcionam e os demais serviços ficam suspensos. É a fase em que a cidade está passando nesse momento e que segue até domingo (4).

A segunda fase é a Vermelha, quando as atividades não essenciais funcionam de forma escalonada, 8h por dia, com algumas restrições, fechando dois dias por semana, e com toque de recolher às 20h. Ela começa na segunda-feira (5).

As duas últimas fases são a Amarela, quando a abertura ainda será escalonada, mas o toque de recolher será às 23h, e a Verde, com aberturas escalonadas e sem toque de recolher. Ainda não há previsão de quando essas fases serão ativadas.

Cenário

O prefeito Bruno Reis realizou um evento virtual para detalhar a retomada das atividades. Antes de apresentar as mudanças, ele fez uma leitura do cenário atual da pandemia e mostrou dados que comprovam a queda no número de novos casos de covid-19, na quantidade de casos ativos, no Fator RT que mede a transmissão, e na taxa de ocupação dos leitos.

“A partir de segunda-feira voltaremos com as atividades essenciais, com a segurança necessária. Elas foram validadas com cada um dos setores [empresarias], e terão horários e dias escalonados para evitar sobrecarga no transporte público”, disse.

Os horários de funcionamento das atividades foram elaborados com base no fluxo de chegada e saída dos funcionários. “Não estamos garantindo que não vai ter aglomeração, mas os estudos apontam que haverá uma menor pressão sobre o sistema de transporte público da maneira como elaboramos a retomada”, disse.

O prefeito afirmou que há segurança para a reabertura, mas que poderá voltar atrás e tomar medidas mais duras se a curva da pandemia voltar a subir e existir o risco de colapso no sistema de saúde, por isso pediu que os comerciantes respeitem as medidas de segurança para evitar o contágio.