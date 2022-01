Show de Gal Costa em Salvador é adiado para março

A Tom Tom Produções, empresa responsável pela produção do evento em Salvador, emitiu comunicado informando o cancelamento do show “As Várias Pontas de uma Estrela”, da cantora Gal Costa, que aconteceria no Teatro Castro Alves, nos dias 29 e 30 de janeiro.

Os shows foram adiados devido ao aumento de casos de Covid-19, na Bahia, após a publicação do decreto anunciado pelo Governador Rui Costa, que exigiu a diminuição de público devido o momento de pré-colapso nas emergências municipais.

Os ingressos já comprados são válidos para as novas datas, que serão nos dias 12 e 13 de março, sábado (21h) e domingo (20h).

Os clientes que optarem pelo ressarcimento devem procurar a empresa onde os ingressos foram adquiridos.

Em novo espetáculo, Gal Costa comemora 56 anos de carreira fonográfica e se debruça sobre as relações entre o repertório que ela própria apresentou ao Brasil, repleto de hits e obras-primas, e a obra de Milton Nascimento.

O adiamento do show segue o padrão que vem acontecendo na Bahia desde a emissão do decreto pelo Governo do Estado. Eventos como o ensaio de verão de Leo Santana, o Baile da Santinha; e o Carnaval indoor encabeçado por Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que aconteceria no Centro de Convenções da Cidade já tiveram o cancelamento confirmado por conta da diminuição do público nos eventos.