Show do A-HA em Salvador já tem data definida em 2021

A estreia da turnê mundial da banda norueguesa A-HA no Brasil, remarcada para 2021 por conta da pandemia, vai acontecer em Salvador, no dia 14 de agosto, na Arena Fonte Nova. A capital baiana será a única da região Nordeste a receber o show, que marca os 35 anos do lançamento de um dos discos mais influentes da história da música pop, Hunting High And Low,. Setores, preço de ingressos e data de início das vendas serão informados em breve.

O adiamento aconteceu, como de muitos eventos, por causa do novo coronavírus. “Seremos o único local do Norte e Nordeste a receber a turnê. Com isso, Salvador e a Bahia se consolidam como destino dessas atrações e se inserem definitivamente na rota do show business mundial”, afirma Alexandre Gonzaga, diretor de Marketing da Arena da Fonte Nova.

Depois de Salvador, a turnê prossegue pelo Brasil na seguinte ordem: 18 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte; 19 de agosto na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; 21 de agosto no Espaço das Américas, em São Paulo; e em 24 de agosto no Teatro Positivo, em Curitiba.

A turnê nacional do A-HA é mais uma realização da Move Concerts, com patrocínio da Itaipava Premium e TNT Energy Drink (exceto Curitiba e São Paulo).

O A-HA é uma das bandas mais celebradas por sua brilhante carreira desde os anos 80. Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o grupo lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, influenciou gerações de novos artistas e continua se apresentando regularmente com sua formação original em estádios e festivais.



Serviço:

O quê: A-HA - Turnê Hunting High And Low

Onde: Arena Fonte Nova

Quando: 14 de agosto de 2021