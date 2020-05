Show online no Dia das Mães vai arrecadar recurso para a Osid

O padre Jaciel Bezerra da Paróquia do Divino Espírito Santo também é músico, cantor e compositor e, por isso, resolveu celebrar o Dia das Mães de uma maneira especial. Ele fará uma live show beneficente para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no domingo (10).

Na live será disponibilizado o QRcode para a realização da doação através do PicPay. Toda arrecadação será repassada para a Osid, através de uma parceria firmada com a instituição.

O evento acontecerá às 17h, através do canal no YouTube: Padre Jaciel Bezerra.