Sikêra Jr. é afastado da Rede TV! por suspeita de coronavírus

Depois de passar mal enquanto apresentava o programa Alerta Nacional, na Rede TV!, e precisar ser substituído às pressas, o apresentador Sikêra Jr. foi afastado das suas funções por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pela cúpula da TV A Crítica, emissora responsável por produzir o programa.

De acordo com o colunista Leo Dias, do UOL, apesar de a primeira nota divulgada pela emissora falar que o apresentador estava gripado, Sikêra Jr. está com diversos sintomas da covid-19.

Aos 53 anos, o apresentador faz parte de incontáveis grupos de risco de alta contaminação da covid-19. Dentre eles, destaca-se o fato de que ele é cardíaco e que já sofreu um infarto há alguns anos.



Em São Paulo, a direção da RedeTV! viu o afastamento dele com preocupação. A cúpula do canal acredita que o grande chamariz do Alerta Nacional é o apresentador, e teme que a audiência crescente da atração entre

em queda sem ele. Nos próximos dias, o jornalístico será comandado por Mayara Rocha e Emanoel Cardoso.