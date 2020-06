Sikera Jr supera Luciana Gimenez e passa a ser mais bem pago da RedeTV!

Praticamente um novato na RedeTV!, o apresentador Sikêra Jr passará a ser o mais bem pago da RedeTV!. Em sua primeira visita à sede do canal, em São Paulo, na semana passada, além de rodar muitos programas da casa, assinou um contrato de sete anos com a emissora paulista, mas continuará apresentando o programa 'Alerta Nacional' de Manaus (AM), onde mora.

Segundo o portal Uol, o âncora foi colocado à frente e ao lado de outros artistas da RedeTV!, como um agrado à sua visita. Com o contrato, Sikêra deve passar a ganhar mais de R$ 500 mil e superar até mesmo Luciana Gimenez, que fica na casa dos R$ 400 mil.

Ainda de acordo com o Uol, o status de mais de bem pago do casting traz uma responsabilidade: atrair anunciantes e dar boa audiência.