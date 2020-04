Sikêra Jr. testa positivo para coronavírus: 'a vida me deu essa lição'

Apresentador do Alerta Nacional, programa da RedeTV!, Sikêra Jr. confirmou que está infectado com a covid-19. Ele, porém, afirmou que não está em estado grave nem com os dois pulmões comprometidos, como havia sido divulgado. Mas fez um alerta para o povo brasileiro.

"Não subestime o coronavírus, como eu fiz. É mais sério do que eu imaginava", afirmou, em entrevista à atração nesta quarta-feira (29). Sikêra, em outras ocasiões, mostrava-se adotar a mesma postura do presidente Jair Bolsonaro de minimizar a doença e defender o fim do isolamento social. Porém, parece ter mudado de opinião.

"Agora estou bem, estou bem acompanhado. Estou tomando a medicação, seguindo à risca o que eles me orientaram. Pedi a Deus que eu passe por essa. É um vírus longo, a ciência está brigando para conseguir uma fórmula nova", falou, ao Alerta Nacional.

"É uma surpresa, né? A gente acha que só pega fogo na casa do vizinho, né? E a vida me deu essa lição. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? A gente não acredita. Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso. Estou aqui, apesar de tanta especulação", comentou.

O apresentador está afastado de seu programa desde o dia 22, quando passou mal ao vivo e precisou ser substituído às pressas por uma repórter da emissora. Na televisão, ele disse ter feito um primeiro exame para a doença, que deu negativo, e que tudo não passava de uma gripe. Só que a contraprova deu positiva.