Sikêra Júnior perde patrocínios após apologia à LGBTfobia: ‘raça desgraçada’

Um comentário preconceituoso feito por Sikêra Júnior, feito durante o programa Alerta Nacional, na última sexta-feira (25), vai diminuir os lucros do apresentador.

Durante a atração, transmitida pela TV A Crítica, de Manaus, e reproduzida nacionalmente pela Rede TV!, Sikêra, que tem um longo histórico de declarações LGBTfóbicas, xingou os homossexuais de “raça desgraçada”.

Nesta segunda-feira (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, muitas empresas que patrocinam o programa publicaram mensagens apoiando a causa, e foram questionadas por seguidores pelo patrocínio ao programa do apresentador.

Até o final da tarde, ao menos duas empresas informaram ter cancelado os contratos de patrocínio e anúncios após os comentários preconceituosos.

MRV: ‘acredita na diversidade’

Uma delas foi a construtora MRV, que pertence a Rubens Menin, dono da CNN Brasil. A empresa fazia anúncios de seus empreendimentos com frequência no programa de Sikêra Jr., mas anunciou a saída da atração.

"A MRV acredita na diversidade e não compactua com qualquer forma de preconceito. O programa Alerta Amazônia/Nacional já não faz mais parte dos nossos planos de mídia", disse a empresa em nota.

TIM: ‘não compactua com discursos de ódio’

A operadora de telefonia móvel TIM também informou ter encerrado, já na semana passada, o acordo comercial com a RedeTV! e a TV A Crítica, deixando de anunciar seus serviços no telejornal.

"Desde a semana passada, realizamos a suspensão da veiculação, que é automática pela plataforma de anúncio, nesse canal. Reforçamos que a Tim mão está ligada a movimentos, nem compactua com disseminação de notícias falsas e discursos de ódio", disse a empresa.

HapVida: ‘não apoiamos preconceito’

A HapVida, empresa de plano de saúde que atua no Norte e Nordeste do país, também informou ter suspendido o merchandising no programa policial.

"Não apoiamos forma alguma de preconceito, seja social, de credo, raça, gênero ou orientação sexual. No momento, suspendemos o patrocínio do Alerta Amazonas. Estamos sempre trabalhando por uma sociedade mais saudável", informou a empresa.

Em todos os casos, internautas, artistas, atores políticos e ativistas digitais, como o grupo Sleeping Giants, pressionaram as empresas, nas redes sociais, exigindo um posicionamento.

Crítica e comentário

O comentário de Sikêra Jr. foi feito quando ele criticava uma campanha do Burger King em que crianças de diferentes idades são entrevistadas e explicam que é normal ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos. Algumas delas têm pais que são gays. Assista abaixo.

"A criançada está sendo usada. Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar", afirmou Sikêra na sexta.

A campanha sofreu forte rejeição do público conservador e virou alvo de redes bolsonaristas. Sikêra foi uma das vozes que criticou o comercial.

"Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança", complementou. Com informações do site Notícias da TV.