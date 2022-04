Silvia Abravanel pede desculpas por prejudicar criança: 'nem sei por que fiz isso'

A apresentadora Silvia Abravanel se desculpou após ter manipulado a roleta premiada e prejudicado uma criança no programa Bom Dia & Cia. O programa chegou ao fim nesta sexta (1), após quase 29 anos no ar.

A filha de Silvio Santos admitiu ter cometido o erro, a que adjetivou de "gravíssimo", e ainda afirmou que iria procurar o menino prejudicado, para resolver a situação.

A fala foi feita em um tom sério, ao qual Silvia assumiu após o anúncio da última edição. A equipe foi mostrada se despedindo, e a apresentadora agradeceu o público pelo apoio.

“Desculpa por todos os nossos erros, inclusive eu cometi um erro gravíssimo ontem, impensado, e eu vou consertar esse erro hoje. Sem querer, eu parei a roleta do menino. Eu não sei nem por que eu fiz isso, mas eu vou corrigir esse erro. Viu, Pedro, que está me assistindo aí? Eu vou entrar em contato com você e a gente vai resolver essa situação”, disse a apresentadora.

“Eu convido então você para vir brincar com a gente e comemorar nossa despedida, porque eu detesto despedidas. A gente deixa um até logo e até breve”, prosseguiu.

Caso

A apresentadora Silvia Abravanel está sendo acusada de interferir de propósito no prêmio que seria dado a uma criança que participou do Bom Dia & Cia, no SBT, nesta quarta-feira (30). A filha “número 2” de Silvio Santos girou a roleta, mas forçou a parada no valor de R$ 400, impedindo o menino de receber uma quantia maior.

Após a criança participar do quadro, apresentadora perguntou qual prêmio ela gostaria de ganhar. Sincero, o garotinho gritou: “Luccas Neto!”. Foi possível ouvir a mãe falando que os brinquedos do youtuber não estavam entre os presentes ofertados.

De repente, a ligação caiu. Silvia, então, decidiu pela criança qual seria o presente e rodou a roleta premiada com força. Porém, a filha de Silvio usou as mãos para diminuir a velocidade e interromper o giro. Dessa forma, o objeto parou em R$ 400.

Nas redes sociais, telespectadores acusaram Silvia de ter trapaceado e prejudicado a criança, que provavelmente ganharia mais dinheiro se a roleta continuasse girando.

Além de quantias que vão de R$ 100 a R$ 900, a roda do Bom Dia & Cia tem prêmios mais valiosos, como videogames, tablets e notebooks.

Assista ao trecho em que Silvia Abravanel manipula a roleta do Bom Dia & Cia: