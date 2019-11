Silvio Santos cancela gravações no SBT para poder ir a velório de Gugu

A morte de Gugu Liberato irá fazer Silvio Santos quebrar uma tradição no SBT para poder ir ao velório do apresentador nesta quinta-feira (28). Segundo UOL, Silvio cancelou a gravação de seu programa, que geralmente costuma acontece nas terças, quintas e sábados, para comparecer ao evento.

No sábado (24), pouco após saber sobre a morte do amigo de longa data, Silvio encarou as câmeras para gravar o Jogo dos Pontinhos, como agendado. Ainda segundo UOL, ele foi informado por sua esposa, Iris Abravanel, e ficou abalado. Tanto que decidiu não falar sobre assunto publicamente até agora.

A apresentadora Sonia Abrão revelou que os amigos iriam se encontrar assim que Gugu retornasse ao Brasil. "Eles tiveram uma longa conversa, conversaram sobre tudo, os domingos, programação, um balanço profissional dos dois, dos dois como artistas e ídolos da TV brasileira", disse. Ao fim, eles combinaram um reencontro. "E no final eles acertaram um encontro que seria na volta [do Gugu] ao Brasil. Eles iriam conversar novamente. O que seria essa conversa ninguém vai saber", relatou ela.

Velório

A assessoria do apresentador Gugu Liberato confirmou como será o funeral do apresentador que acontece nesta quinta-feira (28). O corpo chega ao Brasil pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. A aterrissagem está marcada para as 6h05, horário de Brasília.

Além do corpo, o avião também vai trazer os familiares e amigos próximos do apresentador. Assim que desembarcar em solo brasileiro, o corpo segue para a Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lá, será realizado o velório em que fãs, amigos e familiares poderão se despedir do apresentador.

Na sexta-feira (29), por volta das 10h, o corpo segue para o sepultamento no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo.