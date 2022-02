Silvio Santos se revolta com Tiago Abravanel e proíbe torcida do SBT ao neto, diz site

O clima está pesado na família Abravanel. De acordo com o site TV Pop, Silvio Santos está revoltado com o neto, Tiago Abravanel, por comentários feitos durante o BBB 22. De férias nos Estados Unidos, o dono do SBT vinha dedicando parte de seu tempo livre para acompanhar o reality show da Globo. Ele, no entanto, reprovou vários aspectos da conduta do ator dentro do confinamento.

O principal ponto de descontentamento de Silvio foram os momentos em que Tiago falou abertamente de detalhes íntimos da família Abravanel. Em alguns momentos, o ator falou que o avô era ausente, citando uma rixa entre Cintia Abravanel e as irmãs.

Entenda: Tiago Abravanel diz que relação com avô Silvio Santos é distante; veja desabafo

Ainda segundo a reportagem, as imagens foram mostradas para Silvio por Patricia Abravanel, que está em Orlando com o pai e também foi alvo das declarações do cantor na casa do BBB.

A exposição das cenas que aconteceram na madrugada de 31 de janeiro foram a deixa para que Silvio Santos ficasse contra o próprio neto. O comunicador não ficou nada feliz ao descobrir que ele e suas filhas estavam sendo expostos para milhões de pessoas justamente na Globo.

Os dois fatores foram os motivos para uma ligação de Senor Abravanel para os executivos de sua emissora no final da semana passada.

Revoltado, ele proibiu que o canal utilizasse sua programação e as redes sociais para declarar torcida por Tiago Abravanel e exigiu que o Fofocalizando passasse a cobrir os acontecimentos do Big Brother de maneira mais crítica e menos amena. Além disso, há o temor de que o apresentador ordene a exibição de comerciais pedindo para que o público elimine o próprio neto quando ele for indicado ao Paredão.

Ainda de acordo com o TV Pop, os anúncios já estão prontos.