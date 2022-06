Simaria acionou a Justiça para tirar o ex-marido de casa, diz colunista

Divorciada desde o ano passado, a cantora Simaria precisou apelar à Justiça para tirar o ex-marido Vicente Escrig da casa. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

Segundo o colunista, Simaria teve que entrar com um pedido de afastamento visto que o ex não queria deixar o apartamento deles. Vicent alegava que o imóvel era dos dois e que ele se dedicava a cuidar dos filhos, enquanto Simaria cuidava da carreira profissional.

No processo, Simaria alegou que precisava fazer suas refeições dentro do quarto, pois tinha medo da violência psicológica praticada pelo ex.

Vicente Escrig também afirmou através do processo que teve de encerrar suas atividades como empresário para se dedicar a criação dos filhos.