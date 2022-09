Simaria aparece de surpresa em show e emociona Simone

A cantor baiana Simaria surpreendeu a irmã, Simone, e os fãs da ex-dupla ao aparecer no palco do Estância Alto da Serra, em São Paulo, na noite de sábado (24). As cantoras baianas, que anunciaram a separação em agosto, se abraçam e emocionaram o público. Este foi o último show contratado na agenda da dupla Simone & Simaria, mas que seguia sendo cumprido apenas por Simone, após o afastamento da irmã por motivos de saúde.

"Quem está a fim de ver Simone e Simaria joga as mãos pra cima!", disse a baiana ao aparecer de surpresa no palco. Ao ver a irmã, Simone começou a chorar, mas foi consolada pela irmão, que disse um dos bordões mais conhecidos da dupla: "Chora não!". Tudo foi registrado pelos fãs que estavam na plateia.

O reencontro viralizou nas redes sociais e rendeu muitos comentários. "Muito lindo que, mesmo sem a dupla, elas continuam com o amor de irmãs", comentou um internauta. "Eu gostava demais delas, mas nunca fui fã de fã-clube e tô aqui chorando. Imagino a galera que acompanhava as duas ferrenhamente", disse outra pessoa.

Simone ainda acenou para os músicos com quem trabalhou. "Eita, que saudade dessa banda, menino."