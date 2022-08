Simaria deixa mensagem enigmática após Simone sair do Brasil

Em meio a uma crise com a irmã, Simaria aproveitou as redes sociais nesta quinta-feira (11), para deixar uma mensagem enigmática. Os fãs desconfiaram que a publicação foi uma indireta para Simone, que viajou de vez para os Estados Unidos, onde mora com a família. Recentemente, a artista viveu um climão com a irmã no aniversário do sobrinho.

"Parei com essa história de ‘uma mão lava a outra’, quando chega a minha vez nunca tem água", dizia a mensagem. Nos comentários, os fãs concordaram com a artista e ficaram do lado de Simaria, que foi duramente criticada nas redes sociais após desabafar sobre o que estava ocorrendo nos bastidores com a irmã.

"Perfeito Sima! Tá na hora de olhar pra sua fonte d'água", comentou uma seguidora. "Fato minha rainha. E sempre vem nós, quando chega nossa vez nunca se pode nada", escreveu uma fã. "Cuide da sua vida e deixe as fofocas de lado, você é mais do que mídia, Simaria! Te amo", opinou um internauta.

Simaria tentou registrar marca da dupla sozinha

A marca As Coleguinhas já é bastante conhecida no Brasil inteiro. No entanto, em 2014, Simaria tentou regularizar o nome e aparece no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) como pessoa física, sem ter vínculo com sua irmã, de acordo com apurações do site Notícias da TV.

O pedido foi negado no mesmo ano. Em 2016, ela apresentou um novo recurso, mas a decisão prosseguiu. A informação é que Simaria queria adotar As Coleguinhas como uma marca de roupas. A produtora P&G Music Edições e Gravações Musicais Eireli alegou que a marca já pertencia ao grupo e só deram entrada para registar este ano.

Apenas a produtora S. S. Gravações e Edições Musicais Ltda. está no nome de Simaria, sendo realizado o registro legal em 2009.