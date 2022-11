Simaria se revolta após suposto namoro com DJ Ivis: 'Não soube nem mentir'

A cantora Simaria, que fazia dupla com Simone, foi a convidada do programa PodCats, no YouTube, desta terça-feira (8). A artista conversava sobre a vida profissional e pessoal, quando começou a falar sobre as polêmicas que envolviam o seu nome na mídia.

Uma delas foi a suposta relação que ela tinha com o DJ Ivis, acusado de espancar a ex-esposa, Pamella Holanda, em 2021. Ele ficou preso durante três meses e, logo depois da saída, foi acolhido por diversos forrozeiros. A cantora sertaneja, então, resolveu mandar a real sobre a situação.

“Eu sou uma mulher decente, sou uma mulher séria! Então, as injustiças que plantaram comigo de namorado… porr*! Você acha que eu achei meu periquito no lixo para dar meu periquito a DJ Ivis?”, comentou.

Ela ainda prosseguiu debochando de um jornalista que tinha feito comentários sobre Simaria ter se apaixonado pelo marido da própria irmã, o empresário Kaká Diniz.

“Uma mulher que nem eu, maravilha, inteligente, sensual, gata, tem dinheiro, tem dois filhos lindos. Tu acha que eu achei meu tabaco no butuco? Não soube nem mentir!”, disse.