Simaria vai para festa de sobrinho e Simone deixa evento mais cedo

O clima entre Simone e Simaria não está nada bom, mesmo assim elas ainda seguem prestigiando a família. Tanto que Simaria foi, nesta quinta-feira (4), até o aniversário de Henry, filho mais velho da irmã.

No entanto, segundo o colunista Leo Dias, Simone foi embora do evento mais cedo, deixando funcionários e convidados sem entender nada.

Na festa, ainda segundo o colunista, as irmãs se cumprimentaram brevemente e não posaram para fotos juntas. Após a conversa, Simone abandonou a festa enquanto Kaká Diniz, seu marido, ficou com as crianças. Simaria seguiu no evento.

De acordo com a assessoria de imprensa da dupla, a saída seria por conta de exames que seriam realizados na manhã desta sexta-feira (5).

Simone também se manifestou nas redes sociais assim que saiu do evento alertando sobre os exames.