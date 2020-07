Símbolo gigantesco em campo atrai atenção de curiosos na França

O aparecimento de um símbolo gigantesco em um campo de trigo na França chama atenção das pessoas na cidade de Vimy. Teve até quem viajou de longe para conferir o sinal.

Segundo o dono do campo, a curiosidade representou prejuízo para ele. Trezentos metros quadrados de trigo foram destruídos a poucos dias da colheita. Ao perceber o sinal, ele usou um drone para fazer fotos e tentar entender o que estava acontecendo. As fotos foram publicadas no Facebook, atraindo a atenção de desconhecidos.

"Vimos muitas pessoas chegando ao campo. Descobrimos que havia uma religião, crenças em torno dela. As pessoas são loucas. Elas vêm para orar. Assumem o lugar. Você se sente sobrecarregado. Ainda é uma propriedade privada! Hoje temos mais pessoas em nosso campo do que em nossa loja agrícola", reclama o dono do local.

As imagens já foram removidas da rede social, mas o mistério ainda atrai curiosos."Algumas pessoas nos dizem que é a cruz dos Templários, que a energia que brotou da terra, que nosso campo é abençoado e pode curar a esclerose múltipla", explica o agricultor.

Ele teve que chamar a polícia para conseguir afastar as pessoas do local.

A orgem do símbolo ainda é ignorada, mas gerou especulaões. Tem quem acredite se tratar de uma referência aos cavaleiros templários e ao passado da cidade, que foi destruida durante a Primeira Guerra Mundial. E, claro, não poderia deixar de haver pessoas que acreditam se tratar de obras de ETs.