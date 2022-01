Simm oferece 150 vagas para operador de telemarketing

O Sistema Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) iniciou a semana com oportunidades para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Na segunda (24), cerca de 30 pessoas participaram da seleção realizada na sede, situada no Comércio, para o cargo de operador de telemarketing. Ao total, estão sendo disponibilizadas cerca de 150 vagas, ao longo da semana.

Para concorrer, o candidato precisa ter 18 anos ou mais, com o ensino médio completo. A seleção é dividida em duas etapas. Na primeira, o candidato realiza uma prova de língua portuguesa e redação, de caráter eliminatório. Caso seja aprovado para a segunda etapa, participará de um teste de oratória. Em caso de aprovação na segunda etapa, o candidato é encaminhado para se apresentar à seleção da empresa.

“A Prefeitura tem colocado cursos de empregabilidade e aumentado o relacionamento com as empresas, para inserir o indivíduo no mercado”, afirmou a diretora do Trabalho e Empreendedorismo da Semdec, Maria Eduarda Lomanto. As atividades seguem todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara e higienização das mãos.

Nas terças e quintas, acontece o Simm Prepara, quando é realizado um acompanhamento com os candidatos que participaram das seleções, mas que não conseguiram a contratação para a vaga de emprego. São oferecidas oficinas, além de conversas com psicólogos.

Quem desejar participar das seleções de empregos oferecidas pelo Simm, deve ficar atento ao site www.simm.salvador.ba.gov.br ou ao perfil do Instagram @semdecsimsalvador.