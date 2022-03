Simm oferece 59 vagas de emprego na segunda-feira (14)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 59 vagas de emprego para a segunda-feira (14). Do total, três são destinadas para pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para realizar o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.



VAGAS:

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio completo, seis meses de experiência registrada em uma dessas áreas: Call Center, Consultor de Vendas em Empréstimo Consignado ou Atendimento ao Público; imprescindível ter boa dicção e escrita, conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: a combinar + benefícios

10 vagas

Auxiliar administrativo

Ensino superior completo ou cursando Técnologo em Recursos Humanos, 6 meses de experiência.

Bolsa: R$1.250,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar comercial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com empréstimo consignado.

Salário: R$1.250,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo

Ensino médio completo, seis meses de experiência na área, boa dicção e escrita e conhecimento de informática.

Salário: R$1.250,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de classe

Ensino médio completo, seis meses de experiência na área.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível vivência com limpeza de lustes, luminárias e carpetes.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: CIA, Simões Filho, Valeria Cajazeira e Suburbana.

Salário: R$1.350,00 + benefícios

10 vagas

Operador de empilhadeira

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, carga e descargas de mercadorias. Vaga zoneada para os seguintes bairros: CIA, Simões Filho, Valéria, Cajazeiras e Suburbana.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Assistente de transporte

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescidível conhecimento em contratação de frete. Vaga zoneada para os seguintes bairros: CIA, Simões Filho, Valéria, Cajazeiras e Suburbana.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

2 vagas

Padeiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros: Barra, Ondina, Rio Vermelho, Dois de Julho, Politeama, Barris, Canela, Graça, Nazaré e Amaralina.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Simões Filho, desejável experiência com entrada de notas fiscais.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de pessoal (estágio)

Ensino superior incompleto exclusiva em Administração (estar cursando a partir do 4º semestre a noite) ou RH (estar cursando a partir 2º semestre a noite), sem experiência, requisito imprescindível: conhecimento em Pacote Office.

Bolsa: R$827,48 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de pessoal (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em sistemas de folha de pagamento.

Salário: R$1.332,80 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: 1.212,00 + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em Stella Maris e disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Pintor de obras

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de pintor de obras

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Eletricista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso técnico na área.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Encanador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso técnico na área.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de padeiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente (2017 a 2021), requisito imprescindível: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris.

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Atendente de fatiados

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente (2017 a 2021), requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário para trabalhar em Stella Maris e conhecimento com queijos finos.

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento com informática, desejável vivência com vendas de internet de fibra ótica

Salário: R$1.212,00 + benefícios

7 vagas

Preparador de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: a combinar+ benefícios

1 vaga

Polidor de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Analista de Suporte Júnior

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, seis meses de experiência, desejável certificação em ITIL, Fundations V.3.

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga