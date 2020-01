Simm oferece mais 126 vagas de cursos gratuitos de qualificação

Quem quer entrar no mercado de trabalho deve ficar atento. Nesta quarta-feira (15), o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) abrirá 126 vagas para o programa Qualifica Salvador, iniciativa que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional.

Nesta edição, serão oferecidas capacitações para Pintor de Obras Imobiliárias, Conferente, Costureiro de Máquina Reta Overloque, Encanador Industrial, Camareiro em Meios de Hospedagem e para Limpeza e Higiene Hospitalar. Além das 126 vagas ofertadas, outras 112 farão parte do cadastro reserva.

Quem quiser participar do programa precisa comparecer pessoalmente à sede do Simm, na Rua Miguel Calmon, 506, no Edifício Ouro Preto, no bairro do Comércio. É necessário levar original e cópia da carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, histórico escolar, comprovante da instituição de ensino que esteja estudando ou certificado de conclusão de curso.

De acordo com a coordenadora do Simm, Mayra Oliveira, o Qualifica Salvador recebe diariamente em torno de 400 a 600 pessoas, mas em dias de oferecimento de curso, este número aumenta, podendo chegar a 800 pessoas.

Programa

O Qualifica Salvador foi lançado em novembro do ano passado, através da iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel), pasta ao qual o Simm é vinculado.

“Devido à baixa qualificação profissional dos trabalhadores soteropolitanos, resolvemos montar este programa, incluindo vagas também para pessoas com deficiência (PCD)”, explica Mayra Oliveira.

O objetivo é qualificar quase 2,5 mil trabalhadores através de 55 cursos. Até o momento, o programa já ofertou 20 tipos de capacitações e tem 455 trabalhadores em sala de aula. A iniciativa é realizada em parceria com os serviços nacionais de Aprendizagem Industrial (Senai) e Comercial (Senac), especializados na área de cursos e referência em qualificação profissional.