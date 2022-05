Simm oferece vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência em Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 146 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência para esta segunda-feira (30), em Salvador.

Os candidatos deverão acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento).

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.215,82 + benefícios

1 Vaga



Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em Informática.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga



Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga



Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, informática básica e disponibilidade para trabalhar nos turnos: tarde/noite.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 Vagas



Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, informática básica e disponibilidade para trabalhar nos turnos: tarde/noite.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 Vagas



Auxiliar de açougue (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos: tarde/noite.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 Vagas



Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

40 Vagas



