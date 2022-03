Simm oferta 29 vagas de emprego para esta quinta-feira (03)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 29 vagas de emprego em Salvador, nesta quinta-feira (03).

Os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento).

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira ofertas:

Soldador maçariqueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 2.000,00 + benefícios

2 Vagas



Supervisor de Vendas de Internet

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência com vendas de internet de fibra ótica

Salário: 1.900,00 + benefícios

2 Vagas



Auxiliar de Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisito imprescindível: Ter disponibilidade de horário

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas



Analista de Suporte JR

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter certificação em ITIL, Fundations V.3

Salário: 1.900,00 + benefícios

1 Vaga



Técnico de Enfermagem

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível Coren atualizado.

Salário: 1.327,12 + benefícios

1 Vaga



Técnico em Segurança do Trabalho

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado na área hospitalar e desejável conhecimento no E-social.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga



Atendente Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e vivência como: Vendedor ou Consultor de Vendas

Salário: a combinar + benefícios

8 Vagas



Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, Ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja. Vaga zoneada para os bairros: Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã, Alto do Coquerinho, Stella Maris, Lauro de Freitas, Itinga, Miragem, Jardim das Margaridas

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas



Operador de Monitoramento de Circuito Interno de TV

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, ter disponibilidade de horário

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas



Revestidor de Fibra de Vidro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas



Supervisor de Lavanderia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas