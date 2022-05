Simm oferta vagas de emprego com salários de mais de R$ 3 mil na segunda-feira (23)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 21 vagas de emprego para esta segunda-feira (23), em Salvador.

Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30h.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

Vagas

Padeiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.

Salário R$1.374,00 + benefícios

1 Vaga

Comprador

Ensino superior completo em Administração, Engenharia de produção ou Logística, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em O.S e ter trabalhado na área hospitalar.

Salário R$3.111,00 + benefícios

1 Vaga

Operador de Telecobrança

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com cobrança extrajudicial.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Sushiman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Salgadeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Reparador e Pintor de Veículos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Fiscal de prevenção

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 Vagas - zoneada para moradores da região da Suburbana

Repositor de mercadorias

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 Vagas - zoneada para moradores da região da Suburbana

Auxiliar de mecânico de veículos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Borracheiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em pneus de carreta, empilhadeiras e pá-carregadeira

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Desenvolvedor de Android Pleno/Sênior

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vaga - 2 h

Desenvolvedor de Web

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Coordenador de Marketing

Ensino superior completo em Marketing, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com marketing digital e de produtos

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga