Simm suspende atividades nesta terça-feira (12)

O Serviço de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) que funciona no bairro do Comércio, em Salvador, será suspenso nesta terça-feira (12). O local será usado para o lançamento do Programa Qualifica Salvador, através do qual serão oferecidas 265 vagas gratuitas para cursos de qualificação do Senai e do Senac. O Simm voltará a normalidade na quarta-feira (13), às 7h.

As inscrições para o curso serão realizadas nesta terça-feira, durante o lançamento do programa. São oportunidades para capacitações como segurança do trabalho, mecânica de ar condicionado, e pintor industrial.

Segundo a Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), além das 265 vagas imediatas, outras 265 farão parte de um cadastro reserva. Os participantes vão receber farda e auxílio transporte. A carga horária alterna de 30h à 240h, e algumas atividades tem até 60 dias letivos.

Há vagas tanto para quem já tem algum tipo de qualificação, como para quem não concluiu o Ensino Fundamental, por exemplo. O investimento no programa será de quase R$ 1,5 milhão e a Semtel estima que ele beneficiará 2.420 trabalhadores. Os recursos são da prefeitura e os cursos serão ministrados por profissionais do Senai e do Senac.

Os interessados em participar do programa devem se dirigir à sede do Simm, no bairro do Comércio, nesta terça-feira (12), com original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade e carteira de trabalho.

São 55 cursos nas áreas de alimentação, produção, logística, gestão, informática, atendimento, hospedagem, beleza, vestuário, construção civil, telecomunicações, manutenção, mecânica, elétrica e automação industrial e línguas estrangeiras (inglês e espanhol).

As senhas serão distribuídas a partir das 13h30, por ordem de chegada. O lançamento oficial acontecerá às 14h, no mesmo local - Rua Miguel Calmon, 506, Edifício Ouro Preto.