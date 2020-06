Simões Filho: suspeitos de homicídio em Quilombo são presos

Dois suspeitos de homicídio no Quilombo de Dandá, localizado em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS) foram presos na noite de quinta-feira (18). A Polícia Militar (PM-BA) foi acionada às 18h15 com a informação de que havia um homem caído ao solo aparentemente sem sinais vitais, na localidade do Quilombo do Dandá, nas margens da BA-093.

Uma viatura da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM/Simões Filho) foi ao local e colheu relatos de populares que informaram que dois homens em uma moto efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, do sexo masculino.

De acordo com a PM, a área foi isolada e a perícia técnica foi acionada. Com as características do veículo no qual os suspeitos fugiram informadas através de rádio, policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificaram as abordagens na rodovia e, ao visualizarem dois homens em uma motocicleta no posto localizado na BA-093, sentido Camaçari, deram voz de parada, mas a dupla fugiu.

A guarnição da PM iniciou o acompanhamento dos suspeitos e, ao alcançar a motocicleta, novamente foi dada a ordem de parada, mas os dois atiraram contra os policiais, que revidaram. A dupla perdeu o controle do veículo e caiu ao solo.

Os militares encontraram com eles um revólver com quatro cartuchos deflagrados. Os suspeitos foram levados para o hospital de Simões Filho, onde receberem os primeiros socorros em função da queda da motocicleta, e posteriormente foram levados à 22ª Delegacia, em Simões Filho.