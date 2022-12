Simone agita a noite no segundo dia do Festival Virada Salvador

Quarta atração da noite desta quinta-feira (29) no Festival Virada Salvador, a cantora Simone Mendes embalou o público com sucessos editados com sua ex-dupla, a irmã Simaria, como ‘Foi Pá Pum’, ‘Loka’ — em parceria com Anitta — e ‘Meu Violão e O Nosso Cachorro’.

A baiana agradeceu o carinho do público, que puxou gritos com seu nome. “É uma facilidade estar aqui, lançando minha carreira solo pra vocês”, disse ela.

Apesar de estar pela primeira vez no festival, o ânimo e a entrega de Simone não foram novidade para o estudante Tiago Fernandes, de 17 anos. “[O show está] Perfeito. Simone, sempre, arrasando”, aprovou ele.