Simone assume incômodo com roupas sensuais de Simaria

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, assumiu que ainda tem dificuldade de aceitar o estilo mais ousado da irmã, que no palco costuma exibir roupas mais curtas e decotadas. Ela diz ter ciúmes e, por isso, sempre pega no pé. A dupla foi convidada do podcast PodPodDelas na quinta-feira (28). Segundo Simone, os figurinos já renderam algumas discussões entre a dupla.

"A Simaria tem esse jeito, ela gosta de moda, gosta de sensualizar, gosta de decote. Sempre gostou de sensualizar, e eu sempre peguei no pé, por ciúme, por não querer ver ninguém falando dela, era muito doloroso ouvir alguém falar dela, falar que não era legal o jeito de se vestir. Me preocupava. Eu ia para cima dela, falava: 'Não precisa disso, não precisa ficar mostrando o corpo'", contou a artista.

Apesar do incômodo, Simone explicou que está tentando respeitar o espaço da irmã nas escolhas dos looks. "Ela [Simaria] falou'eu não gosto que você fale das minhas roupas'. Eu falei: 'Ok, eu não gosto, mas eu vou engolir sofrendo'", contou.

"O que a gente precisa entender é quando a pessoa tem esse pensamento que precisa mostrar [o corpo] porque gosta e faz bem, mas entende que lá na frente isso vai cair e não vai mais ser um trunfo para sua vida, beleza, tudo bem", completou Simone.

Simaria disse entender a irmã, mas aproveitou o momento para mandar um recado aos críticos: "Não é a minha roupa que me define, não é a minha forma de falar, é o meu coração e só quem conhece meu coração é Deus", declarou a artista.