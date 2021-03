Simone promove live para comemorar 48 anos de carreira

Simone (divulgação)

A cantora baiana Simone, que foi uma das primeiras artistas a fazer lives no início da pandemia, retorna ao formato neste domingo, às 18h, através do Instagram @simoneoficial e do canal que possui no YouTube, para uma única apresentação. Antes avessa à tecnologia, a artista superou limitações neste um ano de pandemia e aprendeu a comandar a parafernália necessária para ficar ao vivo e cantar em cima das bases de fundo.

“O verdadeiro propósito das lives é agradecer a quem me faz cantar”, nos disse. Simone, que completa 48 anos de carreira neste final de semana, está planejando uma autobiografia para 2023, quando irá celebrar 50 anos de trajetória profissional: “Só eu posso contar a minha história”.

Pedro Valente (divulgação)

Pedro Valente estreia projeto no Instagram

Quem nunca ligou para um amigo enquanto lavava os pratos durante a pandemia? É nesse clima de intimidade doméstica que o publicitário e criador de conteúdo Pedro Valente iniciou um novo projeto. Ele decidiu tornar suas chamadas de vídeos públicas e, segunda-feira, conversou com a jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle.

O papo pode ser conferido pelo público em seu perfil no Instagram (@sigapedro). "É muito engraçado como a gente sente mais necessidade de falar. Antes, a gente podia até rejeitar ligação dos amigos ou inventar uma desculpa aqui e outra ali para não sair o tempo todo. Agora, a gente reconhece o quanto é importante trocar ideia”, nos disse Valente. O projeto acontecerá ao longo dos próximos meses sempre com um convidado especial e inusitado. A influencer baiana Carol Peixinho participa na segunda, a partir das 20h.

Moacy Veiga (divulgação)

Aquisição

A startup baiana Kinvo Tecnologia acaba de ter 100% do seu capital social adquirido pelo BTG Pactual em um negócio que envolveu R$ 72 milhões, divulgado durante a semana. A aquisição faz parte da estratégia do banco no segmento de varejo de investimentos.

Fundada pelo empresário Moacy Veiga em 2017, a fintech da área de investimentos atua como consolidadora de carteiras, ou seja, através do app, qualquer pessoa consegue controlar, analisar e acompanhar todos os seus investimentos, mesmo que tenha diversas aplicações em diferentes instituições financeiras.

O acesso ao Kinvo é gratuito, disponível no Google Play e App Store. Atualmente, a empresa possui mais de 700 mil usuários, que somam mais de R$ 100 bilhões em investimentos cadastrados, e acesso de mais de 5 mil usuários por minuto.

Marcelo Martins (Guilherme Licurgo/divulgação)

Personagem da semana

Há 8 anos, o soteropolitano Marcelo Martins, 44 anos, foi procurado por Vicente Carvalho, criador do site Razões para Acreditar, para contar sua trajetória. Depois de ter duas tromboses em seis meses, ele havia decidido deixar uma carreira bem-sucedida na indústria da perfumaria e empreender em um negócio próprio: a Alegria, sua padaria artesanal, em São Paulo.

Ficaram amigos e, algum tempo depois, tornaram-se sócios. “Depois de um ano e meio, fechei a padaria e vim para Salvador passar um ano sabático. Vicente me convidou para participar do Razões, levando uma visão comercial e empreendedora para o projeto, que tinha três anos na época”, explica Marcelo.

Hoje, o Razões para Acreditar é o maior veículo de mídia positiva do país, com quase 20 mil histórias contadas. Só para se ter uma ideia, são mais de 20 milhões de interações nas redes sociais e mais de 4 milhões de visitas ao site por mês. É a empresa mais famosa do Grupo Razões, formado ainda pela Voaa, plataforma especializada em realizar vaquinhas solidárias; a Polinizaa, de soluções e criatividade em impacto social; o Studio Pollen, que produz conteúdo audiovisual humanizado; e o Instituto Razões, ONG que apoia projetos e causas sociais. Todas com um único propósito: ajudar a transformar histórias.

Para ter uma noção do impacto do grupo, a Voaa, criada em junho de 2019, arrecadou R$ 13 milhões em doações no ano passado. A meta de 2021 é chegar à R$ 24 milhões. “O Razões veio para contar histórias e a Voaa para trazer um final feliz”, resume Martins.



Destaque baiano - O site ArchDaily, um dos maiores portais de conexão e troca de referências entre arquitetos, está realizando seu concurso anual, que premia, em diversas categorias, os melhores projetos ao redor do mundo. O escritório baiano TRPC Arquitetos está concorrendo ao Prêmio Obra do Ano 2021, com o projeto da Cervejaria Proa, em Salvador. Com soluções inusitadas, como as luminárias feitas com antigos barris de cerveja, irreverência e estética industrial, a Proa possui cerca de 140 m2 e teve como umas das inspirações a própria fábrica de cervejas, que fica em Lauro de Freitas.

Com o pé direito - O primeiro longa dirigido pelo artista baiano Lázaro Ramos foi anunciado pelo Pan African Film Festival, evento de Cinema em Los Angeles, como “o melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus”. A produção, que acaba de desembarcar na Noruega, deve estrear no Brasil no segundo semestre de 2021. Em entrevista durante o SXSW, Lázaro revelou que passou boa parte do ano passado escrevendo enredos, sinopses e roteiros e que deve viabilizar essas ideias assim que a pandemia passar.

Em família - A advogada Lila Moraes celebrou idade nova nessa sexta-feira. Por causa da pandemia, passou a data recolhida com a família, na casa de praia, em Guarajuba, no Litoral Norte. Lila é casada com Daniel Kunz, Cônsul Honorá