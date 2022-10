Simone Tebet anuncia apoio a Lula: 'Compromisso com a democracia'

Candidata derrotada à presidência, Simone Tebet (MDB) anunciou nesta quarta-feira (5) que vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Ela fez o anúncio em um hotel de Sâo Paulo.

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar as suas propostas completas, depositarei nele o meu voto porque reconheço nele o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é por um Brasil que sonho ser de todos", afirmou Tebet, acrescentando que "o que está em jogo é maior do que cada um de nós".

Com 4,9 milhões de votos (4,16%), Tebet ficou em terceiro lugar na votação do domingo (2). Agora, Lula disputará o segundo turno com presidente Jair Bolsonaro (PL).

Hoje, o MDB, partido da senadora, anunciou a decisão de liberar os filiados para se manifestarem "conforme suas consciências" no segundo turno, cabendo a cada um decidir se vai apoiar Lula ou Bolsonaro.

Tebet e Lula se encontraram hoje mais cedo em um almoço na casa da ex-senadora Marta Suplicy, em São Paulo. Depois, Tebet se encontrou com Geraldo Alckimin (PSB), vice na chapa de Lula. Os dois posaram para uma foto segurando o plano de governo da emedebista.

Antes mesmo de ser candidata, Tebet já havia dito em entrevista que em uma disputa de segundo turno entre Lula e Bolsonaro ela não votaria no atual presidente.

(Foto: Divulgação)