Simone Tebet participará de celebrações do 2 de julho

A pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, assim como Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PL), também participará do festejo de Independência da Bahia, neste sábado (2).

A informação foi divulgada pelo presidente do partido Cidadania na Bahia, Joceval Rodrigues, através das redes sociais. Tebet estará no desfile cívico, com largada no Largo da Lapinha, a partir das 6h30.

Além de Joceval Rodrigues, pré-candidato a deputado federal, a atual senadora pelo Mato Grosso do Sul estará acompanhada do presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire.

Na tarde desta sexta (1º), Tebet participa de uma carreata com saída no Aeroporto de Salvador e como destino o Santuário de Santa Dulce dos Pobres.

Candidatos em Salvador

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) terão, cada um, uma agenda distinta, a começar pelo pedetista que, às 7h já está com presença confirmada para o desfile cívico, com largada na Lapinha. Às 8h, o atual presidente estará no Farol da Barra para dar início a uma "motociata", enquanto que o ex-presidente Lula estará na Arena Fonte Nova às 10h30 para o "Grande Ato da Independência".

